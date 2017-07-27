Кировский машзавод им. 1 Мая намерен заключить контракт с Узбекистаном на 250 млн руб

ТАСС, 27 июля. /ТАСС/. Кировский машзавод 1 Мая изготовил моторную платформу для строительства и ремонта железнодорожных путей. После испытаний ее отправят в Узбекистан, где уже подтвердили готовность приобрести партию таких изделий, сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Машину отправят в Узбекистан, на Алмалыкский горно-обогатительный комбинат. Заказчики подтвердили свою готовность приобрести партию таких платформ. Предварительная сумма контракта (по протоколу о намерениях - прим. ТАСС) составляет 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

Моторная платформа МПД-2 предназначена для выполнения различных маневровых работ при укладке нового и разборке старого железнодорожного полотна, а также на звеносборочной базе. В ходе испытаний она должна подтвердить заявленные технические характеристики и соответствие санитарно- гигиеническим нормам и требованиям по безопасности.

Единственный в России и странах СНГ производитель дизель-электрических и гидравлических кранов на железнодорожном ходу "Кировский машзавод 1 Мая" в марте возобновил работу после банкротства. Предварительно, по итогам года объем произведенной продукции составит более 820 млн рублей.

С 2009 года объемы закупок заводской техники сократились, в 2014-2015 годах деятельность предприятия была убыточной. В 2015 году Арбитражный суд Кировской области признал завод банкротом, в январе 2016 года была введена процедура внешнего управления. Общая кредиторская задолженность составляла более 600 млн рублей.