В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажира

СОЧИ, 27 июля. /ТАСС/. Трехмиллионный пассажир прибыл в аэропорт Сочи на месяц раньше, чем в прошлом году. С начала 2017 года пассажиропоток на курорт вырос на 9% за счет увеличения объемов внутренних перевозок и открытия новых международных маршрутов, сообщила в четверг пресс-служба управляющей компании "Базэл Аэро".

"Международный аэропорт Сочи в пятницу обслужил трехмиллионного пассажира с начала года, им стал Сергей Маршаков, зарегистрированный со своей семьей с помощью онлайн-сервисов на рейс авиакомпании S7 Airlines, вылетающий в Москву. В 2016 году юбилейный пассажир был обслужен в августе", - отмечается в сообщении "Базэл Аэро".

С начала 2017 года пассажиропоток аэропорта Сочи вырос на 9%, за аналогичный период прошлого года к концу июля он обслужил 2,7 млн пассажиров. "Интерес к отдыху в Сочи не снижается, что обусловлено как расширением маршрутной сети аэропорта - полеты из регионов напрямую в город-курорт, минуя Москву, открытием международных рейсов из Израиля, Грузии, Ирана, - так и активным развитием инфраструктуры самого курорта. Аэропорт сегодня - неотъемлемая часть индустрии гостеприимства, поэтому для поддержания высокого уровня сервиса ведется непрерывная работа по повышению качества и совершенствованию технологий обслуживания с персоналом, партнерами, арендаторами", - считает генеральный директор "Базэл Аэро" Леонид Сергеев.

Рост перевозок в Сочи на внутренних авиалиниях составил 8,9%, уже перевезено более 2,9 млн человек, на международных - около 100 тыс. с ростом в 54,8%.

Самыми популярными направлениями за этот период стали: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. Расширение региональных рейсов в Симферополь, Самару, Казань, Тюмень, Уфу, Пермь, Нижний Новгород также существенно повлияло на динамику авиаперевозок.

В пик сезона ежедневно аэропорт Сочи обслуживает до 30 тыс. пассажиров в сутки на прилет и на вылет. Во время зимней Олимпиады 2014 года в сутки аэропорт обслуживал до 24 тыс. человек.