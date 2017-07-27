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Саудовская Аравия провела первое испытание скоростного поезда "Аль-Харамейн"

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 14:07 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 27, июля. /ТАСС

Новая транспортная сеть протяженностью 450 км будет запущена в первом квартале 2018 года

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 27 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия провела первое успешное испытание железнодорожной сети "Аль-Харамейн" ("Две святыни"), которая соединит два главных города ислама - Мекку и Медину. В тестовом запуске скоростного электропоезда, носящего аналогичное название, принял участие заместитель эмира провинции Мекка принц Бендер бен Абдалла бен Абдель Азиз и сотни высокопоставленных саудовских подданных.

Как сообщил телеканал Al Arabia, делегация отправилась из пассажирского терминала в Джидде в экономический город короля Абдаллы в Рабиге, оттуда в Медину, после чего вернулась в Джидду, при этом состав развивал скорость до 300 км в час.

По словам главы Управления государственных железных дорог королевства Рамих ар-Рамих, новая транспортная сеть протяженностью 450 км будет запущена в первом квартале 2018 года. Ежегодно ею смогут пользоваться до 60 млн пассажиров. По направлению Мекка - Медина будут курсировать 35 поездов. По пути следования предусмотрено пять пассажирских терминалов - в центральной части Джидды и расположенном в городе Международном аэропорту короля Абдель Азиза, в Экономическом городе короля Абдаллы в Рабиге, в Мекке и Медине.

Тендер на строительство железной дороги между Меккой и Мединой и поставку подвижного состава был объявлен в 2011 году, стоимость проекта составила 6,7 млрд евро. Контракт получил саудовско-испанский консорциум "Аш-Шула", состоящий из 12 испанских и двух саудовских компаний. Среди участников компании Adif, Renfe, Talgo, Cobra, Indra и другие. В соответствии с проектом, скоростной поезд должен будет покрывать расстояние в 450 км между Мединой и Меккой менее чем за два с половиной часа.

В Саудовской Аравии расположены две главные мечети - Аль-Масджид аль-Харам (Заповедная мечеть) в Мекке и Мечеть Пророка (Аль-Масджид ан-Набави) в Медине. Ежегодно священные города ислама посещают миллионы паломников, чтобы совершить хадж или умру.

Хадж является одним из пяти столпов ислама и заключается в посещении Мекки, а именно Заповедной мечети, где расположена главная для мусульман святыня - Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих.

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