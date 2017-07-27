Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белорусская ж/д перевезла с начала года почти 38 млн пассажиров

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 14:18 UTC+3

В международном сообщении перевезено 1,86 млн пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Белорусской железной дорогой (БЖД) в январе-июне 2017 года во всех видах сообщений было перевезено 38,72 млн пассажиров, сообщается на сайте магистрали.

В международном сообщении перевезено 1,86 млн пассажиров.

Согласно сообщению БЖД, перевозка грузов на экспорт достигла 25,97 млн тонн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем транзитных перевозок возрос до 19,27 млн тонн (+124,5%).

Кроме того, отмечается в сообщении, за январь-июнь 2017 года БЖД обеспечила погрузку 40,77 млн тонн грузов (+105,9%).

Согласно данным сайта, Белорусская железная дорога обеспечивает в Беларуси около 63% грузооборота всех видов транспорта общего пользования и около 38% пассажирооборота. В состав БЖД входит 6 отделений (унитарных предприятий).

Железнодорожным транспортом Республики Беларусь было перевезено в первом полугодии 2017 года 68,44 млн тонн (+14,9%). Грузооборот вырос на 17,2%, до 22,85 млрд тонно-км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
2
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
3
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
4
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
5
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
6
Коломойский назвал лишение Саакашвили гражданства позорным пятном на репутации страны
7
Желтый уровень опасности объявлен в Москве 28 июля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама