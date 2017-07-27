Белорусская ж/д перевезла с начала года почти 38 млн пассажиров

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Белорусской железной дорогой (БЖД) в январе-июне 2017 года во всех видах сообщений было перевезено 38,72 млн пассажиров, сообщается на сайте магистрали.

В международном сообщении перевезено 1,86 млн пассажиров.

Согласно сообщению БЖД, перевозка грузов на экспорт достигла 25,97 млн тонн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем транзитных перевозок возрос до 19,27 млн тонн (+124,5%).

Кроме того, отмечается в сообщении, за январь-июнь 2017 года БЖД обеспечила погрузку 40,77 млн тонн грузов (+105,9%).

Согласно данным сайта, Белорусская железная дорога обеспечивает в Беларуси около 63% грузооборота всех видов транспорта общего пользования и около 38% пассажирооборота. В состав БЖД входит 6 отделений (унитарных предприятий).

Железнодорожным транспортом Республики Беларусь было перевезено в первом полугодии 2017 года 68,44 млн тонн (+14,9%). Грузооборот вырос на 17,2%, до 22,85 млрд тонно-км.