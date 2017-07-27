Компании Румынии и Польши договорились о сотрудничестве в рамках инициативы Трех морей

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ГДАНЬСК, 27 июля. /ТАСС/. PKP Cargo и правление морского порта Гданьск подписали меморандум о сотрудничестве с румынским железнодорожным грузоперевозчиком CFR Marfa и портом Констанца. Такую информацию опубликовал на своем сайте порт Гданьск.
"Мы удовлетворены тем, что группа PKP Cargo вместе с портом Гданьск включается в следующий этап реализации инициативы Трех морей. Потенциал стран этого региона используется сегодня не в полной мере, поэтому мы стараемся его развить", - приводятся в сообщении слова председателя правления PKP Cargo Мачея Либишевского.
Проект является частью политической и экономической инициативы "Трех морей AБЧ" (Адриатического, Балтийского и Черного морей), для которой развитие железнодорожных сообщений, реализованных в европейских транспортных коридорах, является одним из ключевых факторов интеграции государств-членов ЕС, в том числе стран Центральной и Восточной Европы, и Южной Европы.
"Соглашение является важным шагом вперед, как в развитии инициативы Трех морей, так и сотрудничества на линии порт Гданьск-PKP Cargo. Одним из приоритетных направлений деятельности порта Гданьск в настоящее время является сотрудничество в области развития железнодорожных сообщений для еще более эффективного охвата наших партнеров и поддержки польской экономики", - говорит председатель правления морского порта Гданьск Лукаш Грейнке.
Согласно сообщению, предлагаемые логистические услуги должны также стать альтернативой для заказчиков, ведущих хозяйственную деятельность в регионах Северо-Восточной и Юго-Восточной Европы, предоставляя возможности для эффективной транспортировки грузов между регионами Балтийского и Черного морей. Проект будет реализоваться в сотрудничестве с экспедиторами группы PKP Cargo и группы CFR Marfa.