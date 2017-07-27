Росавиация хочет увеличить финансирование реконструкции аэропорта Якутск до 4,8 млрд руб.

ТАСС, 27 июля. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) внесло в Минфин РФ предложение об увеличении финансовой поддержки реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) аэропорта "Якутск" до 4,8 млрд рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте Росавиации по итогам встречи главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова с руководителем авиаведомства Александром Нерадько.

"Со стороны Росавиации положительно решен вопрос о подготовке предложений по увеличению до 4,8 млрд рублей объемов финансирования реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Якутск". Соответствующее предложение внесено в Минфин России. При этом Нерадько призвал Борисова поддержать Росавиацию в этом вопросе", - сказано в сообщении.

Как уточнил ТАСС руководитель Департамента воздушного транспорта Минтранса Якутии Алексей Борисов, в 2015 году средства на реконструкцию аэропорта Якутск были секвестрированы при корректировке федерального бюджета. "Изначально общая сумма реконструкции составляла 4,8 млрд рублей, и сейчас планируется восстановить секвестрированные лимиты. Полностью реконструкция завершится в 2019 году", - сказал он.

С 2013 по 2016 годы на реконструкцию аэропорта из федерального бюджета по ФЦП "Развитие транспортной системы России до 2020 года" было направлено 2,9 млрд рублей. На данный момент завершена реконструкция второй очереди взлетно-посадочной полосы аэропорта. Аэродром способен принимать все типы воздушных судов, ежегодно обновляется парк спецтехники и оборудования, завершена стоянка для пожарной техники. Также в прошлом году был введен в эксплуатацию новый грузовой терминал "Карго", который объединяет все зоны досмотра грузов.

В этом году будут реконструированы четыре северных аэропорта: Тикси, Саккырыр, Среднеколымск и Чокурдах, на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. В прошлом году была начата реконструкция взлетно- посадочной полосы Чокурдах по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года". В июне 2016 года был заключен контракт на реконструкцию аэропорта на сумму 949,4 млн рублей. Полное завершение работ по реконструкции аэропорта Чокурдах запланировано на этот год.