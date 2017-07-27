Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС требует от РЖД изменить условия транспортировки пропана и бутана

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Антимонопольное ведомство требует отменить запрет на отправку пропана и бутана, если у грузоотправителя нет договора на его охрану со специализированным госпредприятием

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выдало ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предписание с требованием изменить условия транспортировки энергетических газов. В частности, антимонопольное ведомство требует отменить запрет на отправку пропана и бутана, если у грузоотправителя нет договора на его охрану со специализированным госпредприятием, говорится в сообщении ФАС.

"Нарушение ОАО "РЖД" выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на рынке железнодорожных перевозок путем неисполнения ОАО "РЖД" обязанности, возложенной на него законом о железнодорожном транспорте, по обеспечению охраны специальных грузов (газы энергетические - пропан, бутан), что привело к ущемлению интересов грузоотправителя", - говорится в сообщении.

По данным Московского УФАС, грузоотправитель не может воспользоваться услугами РЖД по отправке энергетического газа без договора на сопровождение и охрану с ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" (ФГП ВО ЖДТ России). Такие условия являются нарушением антимонопольного законодательства.

"Согласно действующему законодательству охрану грузов в пути следования и на ж/д станциях обеспечивает перевозчик за счет собственных средств либо по договору с ведомственной охраной федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта или другими организациями", - говорится в сообщении.

Однако, в правилах перевозок грузов железнодорожным транспортом есть перечень наименований охрану и сопровождение которых должен обеспечить отправитель. Энергетические газы, такие как пропан и бутан, не входят в этот список.

Антимонопольное ведомство обращает внимание, что, согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, "штраф за злоупотребление доминирующим положением согласно статьи 14.31 КоАП может составить до 15% от суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено нарушение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Полеты с неограниченными возможностями
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
В Подмосковье ликвидированы три этнических преступных группы
4
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
5
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама