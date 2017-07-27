ФАС требует от РЖД изменить условия транспортировки пропана и бутана

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выдало ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) предписание с требованием изменить условия транспортировки энергетических газов. В частности, антимонопольное ведомство требует отменить запрет на отправку пропана и бутана, если у грузоотправителя нет договора на его охрану со специализированным госпредприятием, говорится в сообщении ФАС.

"Нарушение ОАО "РЖД" выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на рынке железнодорожных перевозок путем неисполнения ОАО "РЖД" обязанности, возложенной на него законом о железнодорожном транспорте, по обеспечению охраны специальных грузов (газы энергетические - пропан, бутан), что привело к ущемлению интересов грузоотправителя", - говорится в сообщении.

По данным Московского УФАС, грузоотправитель не может воспользоваться услугами РЖД по отправке энергетического газа без договора на сопровождение и охрану с ФГП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" (ФГП ВО ЖДТ России). Такие условия являются нарушением антимонопольного законодательства.

"Согласно действующему законодательству охрану грузов в пути следования и на ж/д станциях обеспечивает перевозчик за счет собственных средств либо по договору с ведомственной охраной федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта или другими организациями", - говорится в сообщении.

Однако, в правилах перевозок грузов железнодорожным транспортом есть перечень наименований охрану и сопровождение которых должен обеспечить отправитель. Энергетические газы, такие как пропан и бутан, не входят в этот список.

Антимонопольное ведомство обращает внимание, что, согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, "штраф за злоупотребление доминирующим положением согласно статьи 14.31 КоАП может составить до 15% от суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено нарушение".