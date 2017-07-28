Минпромторг готов субсидировать перевозки по желдороге с комсомольского "Амурметалла"

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ готово субсидировать железнодорожные перевозки комсомольского металлургического завода "Амурметалл". Об этом сообщил директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Алексей Беспрозванных в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.
"Минпромторг готов оказать содействие новому владельцу завода в работе с ОАО "РЖД". Возможно даже рассмотреть вариант с субсидированием железнодорожных перевозок - или в сторону РЖД, или в сторону "Амурметалла", - сказал Беспрозванных по итогам рабочей поездки.
Он добавил, что ждет от нового руководства заводом пакет вопросов, которые необходимо урегулировать на федеральном уровне. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь компании "Торэкс" Надежда Томченко, уже в эти выходные на заводе пройдет перезапуск производства после смены собственника. Первая партия продукции будет отгружена покупателям в августе, в планах завода достичь отметки в 1 млн тонн стали к июлю 2018 года.
"Сейчас мы нацелены на то, чтобы вернуть себе рынок. Ведем переговоры с Евразом и Уральской горно- металлургической компанией, в частности, они везут сюда свою продукцию. Наша доля рынка - 50%, мы хотим как минимум 70%", - сказал исполнительный директор ООО "Торэкс-Хабаровск" Сергей Зюбр.
В свою очередь министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин уточнил, что конкуренты "Амурметалла" работают с железной дорогой на более выгодных условиях. По его словам, железная дорога предоставляет тарифный коридор только тем предприятиям, кто везет свою продукцию на расстояние свыше 2,5 тысячи километров, а "Амурметалл" таких преференций не имеет.
"Торэкс", занимающийся ломом черного металла, приобрел имущественный комплекс завода "Амурметалл" (единственного металлургического предприятия на Дальнем Востоке) в Комсомольске-на-Амуре в конце января 2017 года. Завод был признан банкротом в 2013 году, его долги кредиторам превышают 35 млрд рублей. Ранее представители "Торэкса" заявляли о намерении модернизировать "Амурметалл" для производства стального проката под нужды судостроения на Дальнем Востоке, то есть Амурского и Хабаровского судостроительных заводов и верфей в Приморье.