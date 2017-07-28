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"Ведомости": лоукостер "Победа" просит отозвать допуск Red Wings на полеты в Батуми

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 10:41 UTC+3

Сейчас по межправительственному соглашению с Грузией в Батуми летает три авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" и Red Wings

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Низкобюджетный перевозчик "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") обратился в Росавиацию с просьбой отозвать допуск авиакомпании Red Wings по маршруту Москва - Батуми, сообщает газета "Ведомости".

Росавиация, в свою очередь, переадресовала вопрос межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску к международным перевозкам, которая рассмотрит его в предстоящий понедельник.

Как сообщил "Ведомостям" федеральный чиновник, Red Wings не летала в Батуми с апреля 2016 г. и начала перевозку пассажиров только этим летом. Комиссия уже рассматривала возможность отозвать допуск, но оставила частоты за перевозчиком, добавил собеседник газеты.

Представитель Red Wings подтвердил, что перевозку пассажиров компания начала в июне, до этого компания ждала, когда начнутся поставки дополнительных самолетов. "Сейчас в парке компании 12 самолетов, из которых семь самолетов Ту-204 и 214, еще два Airbus 321. Три Airbus 320 уже доставили нам в этом году, скоро прибудет четвертый борт", - говорит он.

Сейчас по межправительственному соглашению с Грузией в Батуми летает три авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" и Red Wings, говорит чиновник. В материалах к межведомственной комиссии при Минтрансе говорится, что Red Wings может летать до семи раз в неделю по маршруту Москва - Батуми. Представитель Red Wings сказал, что авиакомпания летает в Батуми дважды в неделю. Средняя загрузка бортов в июне 2017 г. была 78%, в июле - около 85%. Глубина продаж на август - 45%, на сентябрь - 7%, сообщил он. В начале года "Победа" получила допуск Росавиации на рейсы из Санкт- Петербурга в Батуми - до трех раз в неделю, но летать по этому маршруту так и не начала.

По мнению экспертов, попытка отозвать частоты из-за невыполнения заявленных полетов - один из стандартных способов борьбы с конкурентами в отрасли.

Авиавласти могут изменить допуск, если авиакомпания не выполняет хотя бы 80% от заявленных по маршруту полетов в течение двух сезонов подряд, либо и вовсе отозвать его, если перевозчик не выполняет рейсы

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