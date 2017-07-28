ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Объем погрузки Новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в крытых вагонах на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составил в первом полугодии 2017 года 735 тыс. тонн грузов, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 7% и составил 1,9 млрд т- км.

Рост показателей связан с адресной работой с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности, говорится в сообщении.

Погрузка продуктов перемола, зерна и комбикорма возросла в отчетном периоде на 13% и составила 318 тыс. тонн, пиломатериалов - на 20%, до 37 тыс. тонн, строительных грузов - на 33%, до 64 тыс. тонн, минеральных удобрений - на 59%, до 64,5 тыс. тонн. Погрузка промышленного сырья увеличилась более чем в 2 раза, до 81 тыс. тонн.

Погрузка грузов для отправки внутри страны увеличилась на 4%, до 621 тыс. тонн. Погрузка на экспорт возросла на 29%, до 114 тыс. тонн.

Основной объем экспортного грузопотока пришелся на лесные грузы и пиломатериалы в направлении рынков Китая и Казахстана, зерна и продуктов перемола - Китая.

Согласно сообщению, грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.