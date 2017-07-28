Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 11:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июля. /ТАСС

Рост показателей связан с адресной работой с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ПГК

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Объем погрузки Новосибирского филиала АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в крытых вагонах на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составил в первом полугодии 2017 года 735 тыс. тонн грузов, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 7% и составил 1,9 млрд т- км.

Рост показателей связан с адресной работой с грузоотправителями в сегментах сельскохозяйственной, химической, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности, говорится в сообщении.

Погрузка продуктов перемола, зерна и комбикорма возросла в отчетном периоде на 13% и составила 318 тыс. тонн, пиломатериалов - на 20%, до 37 тыс. тонн, строительных грузов - на 33%, до 64 тыс. тонн, минеральных удобрений - на 59%, до 64,5 тыс. тонн. Погрузка промышленного сырья увеличилась более чем в 2 раза, до 81 тыс. тонн.

Погрузка грузов для отправки внутри страны увеличилась на 4%, до 621 тыс. тонн. Погрузка на экспорт возросла на 29%, до 114 тыс. тонн.

Основной объем экспортного грузопотока пришелся на лесные грузы и пиломатериалы в направлении рынков Китая и Казахстана, зерна и продуктов перемола - Китая.

Согласно сообщению, грузы следовали со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей западной России, в страны СНГ, а также в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальск.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 125 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору
2
Гульнара Каримова приговорена к пяти годам ограничения свободы
3
Генпрокуратура Узбекистана требует арестовать загрансобственность дочери экс-президента
4
Слуцкий: ответ России на расширение санкций США может корреспондироваться с реакцией ЕС
5
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
6
Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФ
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама