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Оренбургский локомотиворемонтный завод удвоит штат из-за роста заказов

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 11:55 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 28, июля. /ТАСС

Основным заказчиком завода является ОАО "Российские железные дороги"

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© ОАО "РЖД"

ОРЕНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Оренбургский локомотиворемонтный завод (филиал АО "Желдорреммаш") планирует увеличить штат в 2,5 раза из-за роста заказов, сообщил в пятницу министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.

"На предприятии работают более 650 основных рабочих, для выхода на проектную мощность необходимо увеличить количество специалистов почти в 2,5 раза. На предприятии уже разработана программа подбора и адаптации кадров", - сказал Кузьмин во время посещения завода.

Сейчас предприятию требуются высококвалифицированные слесари-электрики, электрогазосварщики, слесари по ремонту подвижного состава, токари, фрезеровщики. "Управляющей компанией перед нами поставлена амбициозная задача: с нынешних шести секций в месяц перейти до конца года на ремонт 18 секций, а к середине 2018 года ремонтировать на заводе 30 секций локомотивов серии 2ТЭ116 СР", - добавил и. о. директора завода Венер Хусаинов.

По его словам, цеха, оборудование, квалифицированные специалисты, способные создать костяк коллектива профессионалов и обучить молодые кадры - "все это есть".

Основным заказчиком завода является ОАО "Российские железные дороги". Как было отмечено на встрече, в ближайшие годы РЖД вложит в модернизацию предприятия более 600 млн рублей, из которых 229 млн рублей выделят в этом году.

Оренбургский локомотиворемонтный завод - одна из основных площадок по ремонту тяговых и дизельных двигателей для железнодорожного транспорта, тяжелых грузовых машин. Специализируется на ремонте маневровых тепловозов ЧМЭ3, ТЭМ2 и магистральных грузовых тепловозов 2Т116 и 2ТЭ10 всех модификаций в объеме капитального и среднего ремонта.

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