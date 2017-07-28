Строительство грузового терминала в подмосковном Жуковском начнется в сентябре

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ЖУКОВСКИЙ, 28 июля. /ТАСС/. Строительство нового транспортно-логистического грузового терминала международного аэропорта Жуковский планируется начать в сентябре 2017 года. Пропускная способность терминала составит 120 тыс. тонн в год. Новый терминал обеспечит 350 рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель генерального директора АО "РАМПОРТ АЭРО", который занимается строительством, Евгений Солодилин.
"В сентябре приступаем к строительству карго-терминала, общей площадью 9300 кв м, пропускной способностью 120 тыс. тонн в год. Уже к началу 2018 года число сотрудников увеличится на 350 человек", - сказал Солодилин. Он добавил, что сумма инвестиций в этот проект на первом этапе составит около 1 млрд рублей.
"В последующие годы грузовая инфраструктура будет развиваться и совершенствоваться, в перспективе сумма инвестиций значительно возрастет. Все это будет проходить в ближайшие годы", - уточнил заместитель генерального директора управляющей компании аэропорта, добавив, что основная цель нового терминала - обслуживание и таможенное оформление грузов и почтовых отправлений.
"РАМПОРТ АЭРО" это международный авиационный холдинг, специализирующийся на строительстве, развитии и эксплуатации аэропортовых комплексов в России, Польше, Италии и Литве. Компания продолжает реализацию проекта развития международного аэропорта "Жуковский" - новейшего российского международного аэропорта, располагающегося на юго-востоке Московской области, в 23 км от столицы, торжественное открытие которого состоялось 30 мая 2016 года.
На сегодняшний момент полностью завершен 1-й этап строительства пассажирского терминала и вспомогательной инфраструктуры.
С момента официального открытия география международных полетов из аэропорта получила значительное развитие и продолжает расширяться. В настоящее время полеты из аэропорта выполняют 11 российский и иностранных пассажирских и грузовых авиакомпаний по 11 направлениям. Инфраструктура аэропорта способна обслуживать до 2 млн. пассажиров год. По мере реализации проекта развития аэропортового комплекса пропускная способность значительно увеличится.