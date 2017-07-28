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ММПО в Толмачево в I полугодии удвоило обработку международных почтовых отправлений

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 14:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июля. /ТАСС

Около 90% входящей международной почты в месте международного почтового обмена составляют интернет-заказы из китайских магазинов

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Место международного почтового обмена (ММПО) в новосибирском аэропорту Толмачево обработало в первом полугодии 2017 года более 14,3 млн международных почтовых отправлений, что в два раза превышает показатель января-июня 2016 года, сообщается на сайте аэропорта.

Наибольшее число отправлений было обработано в марте и апреле 2017 года - 3,1 и 3,3 млн соответственно. Около 90% входящей международной почты в ММПО Толмачево составляют интернет-заказы из китайских магазинов, отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу, ММПО Толмачево в предновогодний пиковый период (ноябрь - декабрь 2017 года) предстоит обработать и доставить более девяти млн почтовых отправлений. Для сравнения, за весь 2016 год через Толмачево прошло около 20 млн посылок и мелких пакетов из- за рубежа, за 2015 - около 5 млн.

Среди сибирских регионов лидерами по количеству полученных международных посылок являются Новосибирская область, Красноярский край и Кемеровская область.

ММПО в аэропорту Толмачево открыто в 2013 году. Здесь круглосуточно осуществляется прием, таможенное оформление и сортировка почты, поступающей из-за границы как воздушным, так и наземным транспортом. Площадь ММПО составляет более 2000 кв. м, здесь расположен Новосибирский почтовый таможенный пост. В 2016 году в Толмачево был запущен цех автоматизированной обработки почты на базе высокоскоростной автоматизированной линии Toshiba, мощностью более 200 тысяч отправлений в сутки.

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