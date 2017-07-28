Выручка Boeing в I полугодии 2017 года составила $43,72 млрд

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ЧИКАГО, 28 июля. /ТАСС/. Выручка компании Boeing в первом полугодии 2017 года составила $43,72 млрд, что на 7,7% ниже результата за аналогичный периода прошлого года, сообщается на сайте компании.
Чистая прибыль компании составила $3,21 млрд (рост чуть более чем в 3 раза к первому полугодию 2016 года), во втором квартале этот показатель составил $1,76 млрд, по сравнению с убытком $234 млн за аналогичный период прошлого года.
Во втором квартале прибыль на акцию по US GAAP выросла до 2,89 долларов, а базовая прибыль на акцию (не по US GAAP) достигла $2,55. Выручка составила $22,7 млрд.
До конца года прогнозные показатели прибыли на акцию по ОПБУ возросли с 10,35-10,55 долл. до $11,10-11,30 долл.; прогнозные показатели базовой прибыли на акцию (не по ОПБУ) возросли с 9,20-9,40 долл. до 9,80-10 долл.
Выручка в сегменте гражданских самолетов за второй квартал составила $15,7 млрд за счет соблюдения запланированных темпов выпуска и регулирования сроков поставок самолетов, отмечается в сообщении.
За квартал подразделение Boeing Commercial Airplanes получило 183 твердых заказа. Портфель заказов насчитывает свыше 5,7 тыс. самолетов общей стоимостью $424 млрд.
"Наши специалисты демонстрируют рост эффективности по всем направлениям деятельности компании, что находит отражение в устойчивых результатах за второй квартал и повышении прогноза на 2017 год", - приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров, президента и главного исполнительного директора компании Денниса Мюленбурга.