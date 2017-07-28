Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выручка Boeing в I полугодии 2017 года составила $43,72 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
28 июля, 16:02 UTC+3

Чистая прибыль компании составила $3,21 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИКАГО, 28 июля. /ТАСС/. Выручка компании Boeing в первом полугодии 2017 года составила $43,72 млрд, что на 7,7% ниже результата за аналогичный периода прошлого года, сообщается на сайте компании.

Чистая прибыль компании составила $3,21 млрд (рост чуть более чем в 3 раза к первому полугодию 2016 года), во втором квартале этот показатель составил $1,76 млрд, по сравнению с убытком $234 млн за аналогичный период прошлого года.

Во втором квартале прибыль на акцию по US GAAP выросла до 2,89 долларов, а базовая прибыль на акцию (не по US GAAP) достигла $2,55. Выручка составила $22,7 млрд.

До конца года прогнозные показатели прибыли на акцию по ОПБУ возросли с 10,35-10,55 долл. до $11,10-11,30 долл.; прогнозные показатели базовой прибыли на акцию (не по ОПБУ) возросли с 9,20-9,40 долл. до 9,80-10 долл.

Выручка в сегменте гражданских самолетов за второй квартал составила $15,7 млрд за счет соблюдения запланированных темпов выпуска и регулирования сроков поставок самолетов, отмечается в сообщении.

За квартал подразделение Boeing Commercial Airplanes получило 183 твердых заказа. Портфель заказов насчитывает свыше 5,7 тыс. самолетов общей стоимостью $424 млрд.

"Наши специалисты демонстрируют рост эффективности по всем направлениям деятельности компании, что находит отражение в устойчивых результатах за второй квартал и повышении прогноза на 2017 год", - приводится в сообщении комментарий председателя совета директоров, президента и главного исполнительного директора компании Денниса Мюленбурга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Renault-Nissan впервые стал мировым лидером по продажам авто
2
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
3
Визит Рогозина в Кишинев оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить самолет
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
СБУ запретила въезд на Украину российскому певцу Мите Фомину
6
По подозрению в подготовке терактов в Петербурге задержаны 7 выходцев из Центральной Азии
7
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама