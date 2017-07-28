"Брянский машзавод" готов к выпуску экономичного маневрового тепловоза

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БРЯНСК, 28 июля. /ТАСС/. "Брянский машиностроительный завод" готов к началу выпуска маневрового тепловоза новой серии ТЭМ28. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия, новая машина будет на четверть экономичнее предшественника ТЭМ18-ДМ, выпускавшегося на заводе с начала 1990-х годов.
"Приемочная комиссия одобрила выпуск на БМЗ установочной серии нового маневрового тепловоза ТЭМ28 в количестве 100 единиц", - уточнили в пресс-службе, отметив, что выпуск начнется сразу же после поступления заявки на изготовление машин от основного заказчика предприятия - компании РЖД.
Новый тепловоз имеет повышенную мощность и может перемещать состав вагонов массой в 1,5 раза больше, чем его предшественник ТЭМ18-ДМ. При этом тепловоз будет на четверть меньше потреблять топлива. На предприятии также пояснили, что особенность нового тепловоза и в том, что он состоит из модулей, и для заказчика они будут конфигурироваться под те задачи, которые предстоит выполнять в ходе работы. Также модульность позволяет снизить затраты на обслуживание.
Конкретная дата начала производства будет определена не ранее чем через месяц, после того, как 4 сентября БМЗ выйдет из корпоративного отпуска.
БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных тепловозов, грузовых вагонов различных типов. В этом году БМЗ в интересах РЖД выпустит 86 магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 101 маневровый тепловоз прежней серии ТЭМ18-ДМ. В этом году, как сообщалось ранее, завод рассчитывает получить сертификат соответствия на трехсекционную версию тепловоза 2ТЭ25КМ (сейчас выпускается вариант из двух секций). Модель из трех секций будет использоваться в сложных условиях БАМа.
БМЗ входит в состав корпорации "Трансмашхолдинг".