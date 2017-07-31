"Транснефть" в июле выполнила план отгрузки нефти во всех портах кроме Новороссийска

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Транснефть" в июле выполнила план по отгрузке нефти на экспорт во всех портах за исключением Новороссийского, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске двухдневный шторм (суббота - воскресенье) сменился штилем. Из-за безветренной погоды заключительные позиции месяца грузятся со сниженной скоростью (опасность концентрации паров). Возможно, из-за этого одна танкерная позиция будет переходной на следующий месяц. В остальных портах график месяца по отгрузкам выполнен", - сказал он.

О поставках нефти на НПЗ Демин сообщил, что в течение субботы-воскресенья были перебои с подачей цистерн под налив на железнодорожном терминале Уяр для дальнейшей поставки на Комсомольский НПЗ.

"Сегодня ж/д вошла в график. Также перебои в течение июля были и остаются с подачей цистерн для отгрузки на малые НПЗ Китая с ж/д терминала Мегет", - добавил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Как сообщал ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.