ПГК в I полугодии увеличила погрузку в полувагонах на Дальнем Востоке в 1,5 раза

МОСКВА, 31 июля./ТАСС/. Владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-июне 2017 года перевез в полувагонах 2,3 млн тонн грузов, что в 1,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот в данном сегменте увеличился в 1,6 раз и составил 4,2 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок на полигоне Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и Железных дорог Якутии выросла с 11% до 17%.

"Рост обусловлен продуктивным сотрудничеством ПГК с ключевыми партнерами в Дальневосточном регионе, обеспечивая доставку основной номенклатуры грузов в полувагонах каменного угля - для крупнейшей электростанции в Якутии, а также на экспорт. Увеличению объемов погрузки каменного угля также способствовала эффективная работа филиала по повышению производительности полувагонов", - прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.

В частности, объем погрузки каменного угля на экспорт увеличился по сравнению с аналогичными показателями прошлого года в 1,3 раза, до 1 млн тонн.

На положительную динамику, по данным компании, повлияли улучшение конъюнктуры на угольном рынке и повышение спроса на российский уголь в странах АТР. Внутрироссийские перевозки увеличились почти в 1,8 раз, до 1,3 млн тонн.

Грузы следовали со станций Победино-Сахалинское, Невельск Дальневосточной железной дороги, Чульбасс, Денисовская Железных дорог Якутии в адрес коммунальных предприятий Якутии, Дальневосточного региона и Сахалина, а также на экспорт в Японию и Китай.