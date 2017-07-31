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Инвестиции РЖД в развитие Северной желдороги в I полугодии составили 6,4 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Всего в 2017 году инвестиционный бюджет СЖД составляет 14,5 млрд рублей

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в январе-июне 2017 года направило на развитие Северной железной дороги (СЖД) 6,4 млрд рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Всего в 2017 году инвестиционный бюджет СЖД составляет 14,5 млрд рублей. Наибольший объем средств запланирован на реализацию проектов, направленных на обновление предприятий путевого комплекса, снятие инфраструктурных ограничений, обновление подвижного состава, развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры.

За отчетный период на реконструкцию железнодорожных путей на участках Махрово - Россолово - Галич, Сулозеро - Куша, Шеломово - Шексна инвестировано 1,6 млрд рублей. Проведена модернизация на 72 км железнодорожного пути, смена 25 стрелочных переводов. На эти цели предусмотрено направить 3,2 млрд рублей.

Инвестиции в проекты по повышению безопасности движения, обновление предприятий путевого комплекса, обновление оборудования и устройств электроснабжения, автоматики и телемеханики, связи, развитие предприятий локомотивного и вагонного хозяйств составят 3,4 млрд рублей.

Ведется обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна. В первом полугодии для пропуска грузовых поездов на участке 222-238 км линии Маленга - Обозерская на реконструкцию земляного полотна было выделено 178,1 млн рублей, на реконструкцию станции Череповец-II - 159,2 млн рублей.

На обновление и модернизацию парка тягового подвижного состава за шесть месяцев направлено 966 млн рублей. На СЖД поступило шесть единиц новых локомотивов ТЭМ-14 в ТЧЭ Ярославль и пять единиц новых локомотивов ТЭП70БС - в ТЧЭ Иваново.

На проекты социального развития по итогам полугодия направлено 59,7 млн рублей.

Северная железная дорога проходит по территории Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской областей и Республике Коми. Ее протяженность составляет 5 тыс. 956 км. Управление дороги находится в городе Ярославле.

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