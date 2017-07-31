Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Северный завоз ГСМ в поселки Дудинки завершится до 5 августа

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 12:44 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 31, июля. /ТАСС

В настоящее время 98% от заплинрованного объема поставок доставлено в поселки Волочанка, Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Северный завоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в поселки муниципального образования города Дудинки (административный центр Таймырского района, север Красноярского края) завершится до 5 августа. Об этом в понедельник сообщила мэрия города

"Завершается завоз твердого топлива и горюче-смазочных материалов в поселки муниципального образования "город Дудинка". Так, 1367 тонн дизельного топлива "Арктическое" и 8220 кг масел, что составляет 98% от запланированного объема поставок, доставлены в поселки Волочанка, Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам. Оставшиеся 33 тонны из 550 тонн дизтоплива для Хантайского Озера планируются к приемке до 5 августа", - уточняется в сообщении.

Уже сейчас уголь для нужд бюджетных организаций и жителей доставлен в поселки Потапово - 1613,5 тонн, в Левинские Пески - 502 тонны и Волочанку - 3041 тонна. Продолжается доставка угля в Хантайское Озеро и Усть-Авам. До 1 сентября в эти населённые пункты должны привезти 750 и 1713 тонн угля соответственно. Сейчас в посёлке Хантайское Озеро находится 380 тонн (51%) угля, в Усть-Аваме - 752 тонны (37%).

Муниципальное образование "город Дудинка" расположено за Полярным кругом, в зоне лесотундры, состоит из города и пяти поселков: Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Усть- Авам, Хантайское Озеро. Они расположены в тундре на расстоянии от 90 км до 340 км от Дудинки. Площадь муниципального образования составляет 223,5 тыс. кв. км. На этой территории проживают, по данным на 1 января 2017 года, 23 тыс. человек. Доставка топлива в Дудинку ведется речным путем в период навигации по Енисею.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
3
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама