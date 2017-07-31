Северный завоз ГСМ в поселки Дудинки завершится до 5 августа

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Северный завоз горюче-смазочных материалов (ГСМ) в поселки муниципального образования города Дудинки (административный центр Таймырского района, север Красноярского края) завершится до 5 августа. Об этом в понедельник сообщила мэрия города

"Завершается завоз твердого топлива и горюче-смазочных материалов в поселки муниципального образования "город Дудинка". Так, 1367 тонн дизельного топлива "Арктическое" и 8220 кг масел, что составляет 98% от запланированного объема поставок, доставлены в поселки Волочанка, Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам. Оставшиеся 33 тонны из 550 тонн дизтоплива для Хантайского Озера планируются к приемке до 5 августа", - уточняется в сообщении.

Уже сейчас уголь для нужд бюджетных организаций и жителей доставлен в поселки Потапово - 1613,5 тонн, в Левинские Пески - 502 тонны и Волочанку - 3041 тонна. Продолжается доставка угля в Хантайское Озеро и Усть-Авам. До 1 сентября в эти населённые пункты должны привезти 750 и 1713 тонн угля соответственно. Сейчас в посёлке Хантайское Озеро находится 380 тонн (51%) угля, в Усть-Аваме - 752 тонны (37%).

Муниципальное образование "город Дудинка" расположено за Полярным кругом, в зоне лесотундры, состоит из города и пяти поселков: Волочанка, Левинские Пески, Потапово, Усть- Авам, Хантайское Озеро. Они расположены в тундре на расстоянии от 90 км до 340 км от Дудинки. Площадь муниципального образования составляет 223,5 тыс. кв. км. На этой территории проживают, по данным на 1 января 2017 года, 23 тыс. человек. Доставка топлива в Дудинку ведется речным путем в период навигации по Енисею.