Стивидоры Находки оплатят покупку датчиков контроля загрязнения воздуха

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Стивидорные компании, ведущие открытую перевалку угля в портах Находки, оплатят приобретение приборов мониторинга загрязнения воздуха. Приборы будут установлены в рамках государственно- частного партнерства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на заявление главы региона Владимира Миклушевского.
"В Находке установят еще восемь контрольных датчиков, а сертифицированная лаборатория круглосуточно будет следить за уровнем загрязнения воздуха. Уже определены и согласованы точки их размещения, оплатят покупку датчиков - стивидоры", - заявил губернатор края.
Первый датчик загрязнения воздуха угольной пылью установили в Находке в конце июня текущего года.
Стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке, который Владимир Миклушевский поручил разработать еще в феврале этого года.
Этот план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.
Как ТАСС сообщал ранее, проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в текущем году, когда резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Приморья. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.
Вопрос экологического состояния Находки также вошел в список поручений, данных по итогам "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
Всего в Находке перевалку угля ведут 12 компаний, их грузооборот составляет около 20 млн тонн (на 15% больше, чем в прошлом году).