Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стивидоры Находки оплатят покупку датчиков контроля загрязнения воздуха

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 14:11 UTC+3

Всего в Находке перевалку угля ведут 12 компаний, их грузооборот составляет около 20 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Стивидорные компании, ведущие открытую перевалку угля в портах Находки, оплатят приобретение приборов мониторинга загрязнения воздуха. Приборы будут установлены в рамках государственно- частного партнерства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на заявление главы региона Владимира Миклушевского.

"В Находке установят еще восемь контрольных датчиков, а сертифицированная лаборатория круглосуточно будет следить за уровнем загрязнения воздуха. Уже определены и согласованы точки их размещения, оплатят покупку датчиков - стивидоры", - заявил губернатор края.

Первый датчик загрязнения воздуха угольной пылью установили в Находке в конце июня текущего года.

Стивидорные компании реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в Находке, который Владимир Миклушевский поручил разработать еще в феврале этого года.

Этот план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Как ТАСС сообщал ранее, проблема загрязнения воздуха угольной пылью обострилась в текущем году, когда резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Приморья. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Это вызвало многочисленные жалобы населения.

Вопрос экологического состояния Находки также вошел в список поручений, данных по итогам "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Всего в Находке перевалку угля ведут 12 компаний, их грузооборот составляет около 20 млн тонн (на 15% больше, чем в прошлом году).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
WikiLeaks опубликовала тысячи писем, связанных с предвыборной кампанией Макрона
5
В РФ создано акустоэлектронное устройство с диапазоном в два раза больше, чем у аналогов
6
Актер Алексей Гришин попал в больницу после ДТП на квадроцикле в Подмосковье
7
Житель Москвы выжил после прыжка с девятого этажа дома, где был пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама