"Универсальный перегрузочный комплекс" в I полугодии удвоил инфраструктурные инвестиции

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"Универсальный перегрузочный комплекс" в I полугодии удвоил инфраструктурные инвестицииТранспорт 31 июля, 15:52
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УСТЬ-ЛУГА, 31 июля. /ТАСС/. ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (УПК, входит в UCL Holding) в первом полугодии 2017 года направило на развитие производственных мощностей 44,6 млн руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Основная часть средств выделена на закупку нового оборудования. В частности, для оптимизации процесса выполнения погрузо-разгрузочных работ и обеспечения бесперебойной обработки сыпучих грузов УПК приобрел два манипулятора LIEBHERR с грейферами объемом 2,5 м3 каждый. Дополнительно компания приобрела четыре сменных грейфера Liebherr GM 20B емкостью по 2,5 м3.
В отчетный период УПК направлен платеж за предпроектные работы по модернизации производственной площадки терминала, а также за выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирования и строительства нового железнодорожного фронта. Средства также были направлены на модернизацию площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.
ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" (входит в UCL Port - стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - грузовой терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области, специализирующийся на приеме, хранении и отгрузке на экспорт и импорт генеральных и навалочных грузов. Основу грузопотока составляет экспортный энергетический уголь.
В 2016 году грузооборот терминала составил 4,5 млн тонн (+7% относительно 2015 года).