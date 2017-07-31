Грузооборот порта Клайпеда по итогам января-июня 2017 года вырос на 2,4%, до 25 млн тонн

КЛАЙПЕДА, 31 июля. /ТАСС/. Грузооборот порта Клайпеда (Литва) и терминалом Бутинге в январе-июне 2017 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 24,99 млн тонн. Портом Клайпеда за отчетный период перевалено 20,6 млн тонн (+2,9%), терминалом Бутинге (сырая нефть) - 4,4 млн тонн (-0,1%), сообщает пресс-служба порта.

Перевалка наливных грузов в порту Клайпеда относительно января-июня 2016 года сократилась на 15,8% до 5,45 млн тонн. Генеральных грузов за отчетный период перевалено 5,89 млн тонн (-4,1%), навалочных - 9,26 млн тонн (+25,1%). Контейнерооборот порта за отчетный период вырос на 1,4%, до 217,6 тыс. TEU.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт в городе Клайпеда (Литва), на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот порта по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн.