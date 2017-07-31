Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот порта Клайпеда по итогам января-июня 2017 года вырос на 2,4%, до 25 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
31 июля, 16:13 UTC+3

Контейнерооборот порта за отчетный период вырос на 1,4%, до 217,6 тыс. TEU

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЛАЙПЕДА, 31 июля. /ТАСС/. Грузооборот порта Клайпеда (Литва) и терминалом Бутинге в январе-июне 2017 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 24,99 млн тонн. Портом Клайпеда за отчетный период перевалено 20,6 млн тонн (+2,9%), терминалом Бутинге (сырая нефть) - 4,4 млн тонн (-0,1%), сообщает пресс-служба порта.

Перевалка наливных грузов в порту Клайпеда относительно января-июня 2016 года сократилась на 15,8% до 5,45 млн тонн. Генеральных грузов за отчетный период перевалено 5,89 млн тонн (-4,1%), навалочных - 9,26 млн тонн (+25,1%). Контейнерооборот порта за отчетный период вырос на 1,4%, до 217,6 тыс. TEU.

Порт Клайпеда - незамерзающий порт в городе Клайпеда (Литва), на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот порта по итогам 2016 года составил 40,14 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
5
СМИ: жители польского города Дравско-Поморске протестуют против сноса танков Т-34
6
Анна Нетребко опровергла данные Forbes о своих доходах
7
Вашингтон назвал необоснованным решение Москвы о сокращении числа дипломатов США в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама