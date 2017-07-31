Пассажиропоток UTair в I полугодии увеличился на 16%, до 3,3 млн человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-июне 2017 года перевезла 3,27 млн человек, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 12,8%, международных - на 34,6%.

Пассажирооборот вырос на 16,7%, до 5,33 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 4,5 п.п., до 71,5%.

В июне авиакомпания перевезла 677,8 тыс. пассажиров и превысила аналогичный показатель 2016 года на 5% (+5% на внутренних и +4,8% на международных направлениях). Пассажирооборот увеличился на 11,3%, до 1,21 млрд п-км. Коэффициент занятости кресел вырос на 2,69 п.п., до 76,4%.

Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).