Пассажиропоток UTair в I полугодии увеличился на 16%, до 3,3 млн человек

Поклонская пригласила Учителя на встречу с пожаловавшимися на "Матильду"Культура 31 июля, 17:07
Российским легкоатлетам запрещено петь гимн в официальных гостиницах ЧМ в ЛондонеСпорт 31 июля, 16:56
Гендиректор тульского "Арсенала": Григалава прооперирован и выбыл надолгоСпорт 31 июля, 16:49
Крамник опустился на четвертое место в рейтинге ФИДЕ, Карякин остался 12-мСпорт 31 июля, 16:30
Роналду не признал себя виновным по делу о мошенничествеСпорт 31 июля, 16:27
ТАСС открыл выставку о "Золотом кольце России"Новости агентства 31 июля, 16:06
Уральские наркологи готовы к ЧМ-2018 предоставить помещения для вытрезвления болельщиковНовости Урала 31 июля, 15:54
Подозреваемый в коррупции Вильяр может выйти на свободу под залог в €300 тысячСпорт 31 июля, 15:54
"Универсальный перегрузочный комплекс" в I полугодии удвоил инфраструктурные инвестицииТранспорт 31 июля, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair в январе-июне 2017 года перевезла 3,27 млн человек, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 12,8%, международных - на 34,6%.
Пассажирооборот вырос на 16,7%, до 5,33 млрд п-км, коэффициент занятости кресел - на 4,5 п.п., до 71,5%.
В июне авиакомпания перевезла 677,8 тыс. пассажиров и превысила аналогичный показатель 2016 года на 5% (+5% на внутренних и +4,8% на международных направлениях). Пассажирооборот увеличился на 11,3%, до 1,21 млрд п-км. Коэффициент занятости кресел вырос на 2,69 п.п., до 76,4%.
Авиакомпания UTair является ядром одноименной группы, которая включает в себя компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. На сегодняшний день парк воздушных судов авиакомпании насчитывает 65 самолетов. Основным хабом UTair является московский международный аэропорт Внуково. По итогам 2016 года авиакомпания перевезла 6,64 млн пассажиров (+20% к 2015 году), пассажирооборот составил 10,85 млрд пасс-км (+8,5%).