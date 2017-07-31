Пассажиропоток российских аэропортов в I полугодии вырос на 19%, до 82 млн человек

Первые команды прибудут в Чайковский на чемпионат мира по летнему биатлону 3 августаСпорт 31 июля, 18:49
Губернатор: последствия сильного ветра в Пинежском районе Поморья устранят в течение сутокНовости партнеров 31 июля, 18:47
Ветроэнергетика обеспечила 124% потребностей жителей Шотландии в электричествеСоциальная ответственность 31 июля, 18:47
Собянин открыл новую дорогу от Боровского шоссе до ТроицкаМосква 31 июля, 18:41
Рекордсмен мира в беге на 800 м Рудиша пропустит ЧМ по легкой атлетикеСпорт 31 июля, 18:40
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе футболиста "Челси" МатичаСпорт 31 июля, 18:37
Агент: Ригони станет футболистом "Зенита" в течение 48 часовСпорт 31 июля, 18:37
Банки еды помогают нуждающимся в сельских районах СШАСоциальная ответственность 31 июля, 18:36
Bellator продолжает переговоры о проведении турнира в РоссииСпорт 31 июля, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совокупный пассажиропоток российских аэропортов в январе-июне 2017 г. увеличился на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 82,01 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Объемы перевозок на международных направлениях за первые шесть месяцев 2017 г. составили 26,17 млн пассажиров, что на 35% больше, чем в январе - июне 2016 г. На внутренних воздушных линиях российские аэропорты обслужили 55,84 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 12,8%.
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в отчетном периоде вместе обслужили почти 39,7 млн человек, что на 18,5% превышает показатель января-июня 2016 года.