Пассажиропоток российских аэропортов в I полугодии вырос на 19%, до 82 млн человек

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совокупный пассажиропоток российских аэропортов в январе-июне 2017 г. увеличился на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг 82,01 млн человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Объемы перевозок на международных направлениях за первые шесть месяцев 2017 г. составили 26,17 млн пассажиров, что на 35% больше, чем в январе - июне 2016 г. На внутренних воздушных линиях российские аэропорты обслужили 55,84 млн пассажиров, рост в годовом выражении составил 12,8%.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в отчетном периоде вместе обслужили почти 39,7 млн человек, что на 18,5% превышает показатель января-июня 2016 года.