Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта: новые требования к безопасности избыточны

Экономика и бизнес Транспорт
1 августа, 10:51 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и департамент промышленности и инфраструктуры правительства требуют закрепить в законе о транспортной безопасности постулат о том, что безопасность для гражданской авиации обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом. Соответствующее письмо было направлено в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича и экспертного совета при правительстве, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", обе структуры сообщают, что авиаотрасль "в силу своей специфики уже имеет детально урегулированную систему обеспечения безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства" по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Новые требования, которые Минтранс разрабатывает с 2014 года, создают "задвоенное", избыточное регулирование", что приведет к росту стоимости авиаперевозок.

Проект постановления Минтранса неоднократно вносился в Белый дом, но возвращался на доработку из-за разногласий с участниками рынка и Минэкономики. Следующие обсуждение проекта назначено на 1 августа.

Как сообщается в письме АЭВТ, в проекте требований к безопасности на воздушном транспорте не предусмотрен перенос срока вступления в силу требований об установке в салонах самолетов видеонаблюдения и передачи данных в режиме реального времени наземным службам. Первые проверки авиакомпаний по выполнению новых требований Ространснадзор провел в начале 2016 года и выписал предписания, хотя видеокамеры нужно устанавливать после 1 января 2019 года. Затраты на приобретение и установку оборудования (включая согласование изменения конструкции с разработчиком и властями) авиакомпании оценили в 175-500 тыс. долларов на самолет. Изменения придется согласовывать и с лизингодателями, которые вправе в некоторых случаях расторгнуть договор, пишет "Ъ".

Документ также требует обеспечить круглосуточную работу кабины пилотов (даже в их отсутствие), установить КПП на входе в салон, кабину, а также стоянку воздушного судна. За транспортную безопасность должны отвечать командиры воздушных судов, они должны пройти обучение и получить аттестацию. Наличие требований досмотра создаст российским авиакомпаниям сложности в зарубежных аэропортах: перевозчикам придется на каждом рейсе предусматривать места для трех сотрудников транспортной безопасности "на договорной основе". Но у авиакомпаний может уйти полгода на процедуры для утверждения плана транспортной безопасности и столько же времени на реализацию плана, считают в АЭВТ.

В "Открытом правительстве" "Ъ" пояснили, что письмо АЭВТ получили, а экспертный совет заключил, что проект не может быть поддержан, так как "содержит дублирующие, избыточные и трудновыполнимые требования, которые приведут к финансовым издержкам".

Как отмечает "Ъ", похожая ситуация возникла и в сфере водного транспорта. Источник газеты в отрасли пояснил, что наряду с законом о транспортной безопасности безопасность судов и портов в данный момент регулируют Международная конвенция по охране человеческой жизни на море и Кодекс по охране судов и портовых средств. "Действительно, в некоторых случаях между этими документами и новым законом возникают вопросы дублирования требований, и мы хотим, чтобы в ходе обсуждения они были сняты",- говорит он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Колонна автомобилей покинула территорию дачи посольства США в Москве
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
6
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама