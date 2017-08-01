Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта: новые требования к безопасности избыточны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и департамент промышленности и инфраструктуры правительства требуют закрепить в законе о транспортной безопасности постулат о том, что безопасность для гражданской авиации обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом. Соответствующее письмо было направлено в адрес вице-премьера Аркадия Дворковича и экспертного совета при правительстве, сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным "Ъ", обе структуры сообщают, что авиаотрасль "в силу своей специфики уже имеет детально урегулированную систему обеспечения безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства" по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO). Новые требования, которые Минтранс разрабатывает с 2014 года, создают "задвоенное", избыточное регулирование", что приведет к росту стоимости авиаперевозок.

Проект постановления Минтранса неоднократно вносился в Белый дом, но возвращался на доработку из-за разногласий с участниками рынка и Минэкономики. Следующие обсуждение проекта назначено на 1 августа.

Как сообщается в письме АЭВТ, в проекте требований к безопасности на воздушном транспорте не предусмотрен перенос срока вступления в силу требований об установке в салонах самолетов видеонаблюдения и передачи данных в режиме реального времени наземным службам. Первые проверки авиакомпаний по выполнению новых требований Ространснадзор провел в начале 2016 года и выписал предписания, хотя видеокамеры нужно устанавливать после 1 января 2019 года. Затраты на приобретение и установку оборудования (включая согласование изменения конструкции с разработчиком и властями) авиакомпании оценили в 175-500 тыс. долларов на самолет. Изменения придется согласовывать и с лизингодателями, которые вправе в некоторых случаях расторгнуть договор, пишет "Ъ".

Документ также требует обеспечить круглосуточную работу кабины пилотов (даже в их отсутствие), установить КПП на входе в салон, кабину, а также стоянку воздушного судна. За транспортную безопасность должны отвечать командиры воздушных судов, они должны пройти обучение и получить аттестацию. Наличие требований досмотра создаст российским авиакомпаниям сложности в зарубежных аэропортах: перевозчикам придется на каждом рейсе предусматривать места для трех сотрудников транспортной безопасности "на договорной основе". Но у авиакомпаний может уйти полгода на процедуры для утверждения плана транспортной безопасности и столько же времени на реализацию плана, считают в АЭВТ.

В "Открытом правительстве" "Ъ" пояснили, что письмо АЭВТ получили, а экспертный совет заключил, что проект не может быть поддержан, так как "содержит дублирующие, избыточные и трудновыполнимые требования, которые приведут к финансовым издержкам".

Как отмечает "Ъ", похожая ситуация возникла и в сфере водного транспорта. Источник газеты в отрасли пояснил, что наряду с законом о транспортной безопасности безопасность судов и портов в данный момент регулируют Международная конвенция по охране человеческой жизни на море и Кодекс по охране судов и портовых средств. "Действительно, в некоторых случаях между этими документами и новым законом возникают вопросы дублирования требований, и мы хотим, чтобы в ходе обсуждения они были сняты",- говорит он.