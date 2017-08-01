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Работа Диксонского морского порта на Таймыре приостановлена из-за непогоды

Экономика и бизнес Транспорт
1 августа, 10:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, августа. /ТАСС

Минувшей ночью скорость ветра достигала 34-35 м/с, сильный ветер в Диксоне продержится минимум 12 часов

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КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Работа Диксонского морского порта на Таймыре (Красноярский край) из-за сильного ветра приостановлена. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Таймыра со ссылкой на и. о. главы Диксона Ивана Пронина.

"Как сообщил исполняющий обязанности главы Диксона Иван Пронин, в городском поселении Диксон в эти минуты порывы ветра достигают 31 м/с, температура воздуха - плюс 5 градусов. Минувшей ночью эти показатели (скорость ветра) составляли 34-35 м/с. В настоящее время в населенном пункте приостановлена работа Диксонского морского порта, отменен пассажирский авиарейс на Красноярск", - уточнила пресс-служба администрации.

Также повреждены окна и двери, сорваны крыши с трех жилых домов. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Согласно метеорологической сводке, сильный ветер в Диксоне продержится минимум 12 часов. По информации ГО и ЧС администрации Таймыра, порывы ветра до 27 м/с ожидаются и в других населенных пунктах района (г. Дудинка, п. Хантайское Озеро, п. Волочанка, п. Усть-Авам).

Диксонский морской порт - российский арктический морской порт, расположенный на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив. Является самым северным портом России.

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