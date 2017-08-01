Стивидорный дивизион UCL Holding в I полугодии перевалил 16,5 млн тонн экспортных грузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Компании стивидорного дивизиона UCL Holding в январе-июне 2017 года обработали 16,5 млн тонн экспортных грузов, таким образом, доля этих грузов в структуре общей перевалки дивизиона составила 87%, сообщает пресс-служба UCL Holding.

В структуре общего грузооборота произошло перераспределение на 2 п.п. в сторону увеличения доли экспортных грузов, отмечается в сообщении. Импорт составил 12% (или 2,3 млн тонн), каботажные перевозки заняли 1%.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов РФ, что по итогам первого полугодия текущего года грузооборот стивидорного дивизиона UCL Holding составил 18,9 млн тонн грузов, это на 11,5% выше аналогичного показателя 2016 года.

Рост общего объема перевалки произошел за счет увеличения объема грузооборота контейнеров, черных металлов и каменного угля, отмечают в UCL Holding.

Сухих грузов перевалено 15 млн тонн (+14%), нефтеналивных грузов - 3,8 млн тонн (+3%).

Наибольший прирост в отчетном периоде был достигнут в перевалке насыпных и навалочных грузов - 15%, до 6,2 млн тонн. Такой результат дивизион объясняет ростом экспорта энергетического угля из терминалов в портах Усть-Луга и Туапсе - на 36%, до 4,8 млн тонн. Объем перевалки зерновых грузов, минеральных удобрений и руды, наоборот, снизился на 17% (до 1 млн тонн), 69% (до 8 тыс. тонн) и 38% (до 372 тыс. тонн) соответственно.

Объем перевалки генеральных грузов вырос на 10%, до 4,8 млн тонн за счет увеличения обработки черных металлов в "Морском порту Санкт-Петербурга" (до 2 млн тонн) и "Туапсинском морском торговом порту" (до 1,2 млн тонн), отмечается в сообщении.

Объем перевалки контейнерных грузов вырос на 15%, до 350,4 тыс. TEU (на 17%, до 4,2 млн тонн).

Грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" в отчетном периоде составил 3,6 млн тонн (-5%), ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" - 4,3 млн тонн (+22%), ООО "Универсальный перегрузочный комплекс" - 2,78 млн тонн (+41%), АО "Туапсинский морской торговый порт" - 7,5 млн тонн (+3,7%), АО "Таганрогский морской торговый порт" - 0,71 млн тонн (+63%).

UCL Holding - международная транспортная группа, чьи предприятия осуществляют транспортировку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских портах, а также оказывают услуги в логистике и судостроении.

Холдинг объединяет нескольких крупных железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей территории России, стивидорные компании "Морской порт Санкт-Петербург", "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" и "Универсальный перегрузочный комплекс", а также Туапсинский и Таганрогский морские порты.

В состав холдинга входят Волжское, Северо-Западное пароходства, ряд судостроительных и судоходных активов. Предприятия объединены в три дивизиона - железнодорожный UCL Rail, стивидорный UCL Port и судоходный VBTH.