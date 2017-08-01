Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в июле снизились впервые с января

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России в июле сократились на 0,2%, до 12,6 млн человек, сообщила пресс-служба РЖД. Снижение этого показателя зафиксировано впервые с января 2017 года.
В январе снижение пассажирских перевозок в поездах дальнего следования составило 2%, после чего с февраля по июнь наблюдался рост. Наибольший рост был зафиксирован в феврале (+3,4%) и апреле (+2,9%).
Всего услугами РЖД в июле 2017 года воспользовались более 102,3 млн пассажиров, что на 7,4% выше аналогичного показателя июля 2016 года. В том числе, в пригородном сообщении отправлено 89,7 млн пассажиров (рост на 8,6%).
Пассажирооборот в июле 2017 года составил 16 млрд пасс- км, что на 3,2 % меньше, чем годом ранее.
Перевозки пассажиров за январь-июль выросли на 9,2% - до 623,3 млн человек, из них в пригородном сообщении был зафиксирован рост на 10,2%, до 574,4 млн человек, а в дальнем следовании спад на 0,3%, до 57,9 млн пассажиров.