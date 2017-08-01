Поезд Fesco из Владивостока в Екатеринбург будет отправляться по фиксированным дням

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco переводит контейнерный поезд Fesco Ural Shuttle (FUS), работающий на маршруте Владивосток-Екатеринбург, с 1 августа этого года на в режим отправок по фиксированным дням, заменяя действующий сейчас формат отправок по накоплению, сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с изменениями, два поезда в неделю будут выходить из Владивостока, при этом по накоплению будет также формироваться дополнительный третий поезд. Такой режим позволит повысить прогнозируемость и сократить сроки доставки грузов, в том числе следующих интермодальными сервисами Fesco из стран Азии в регионы Урала через Владивостокский морской торговый порт, отмечают в компании.

Фиксация дней отправки поезда является частью проекта совершенствования сквозной перевозки, цель которого - повышение качества транспортной услуги за счет сокращения транзитного времени и издержек, а также за счет обеспечения стабильного расписания.

Регулярный контейнерный поезд FUS осуществляет ускоренную доставку грузов со станции Владивосток на станцию Кольцово c 2012 года. В 2016 году сервисом FUS было перевезено 5,5 тыс. TEU (+31 % к 2015 году), в первом полугодии 2017 года объем перевозок достиг 5,85 тыс. TEU (рост в 2,5 раза к аналогичному периоду 2016 года). В мае 2017 года был запущен обратный сервис - FUSe - из Екатеринбурга во Владивосток, что позволило оптимизировать оборот вагонов и увеличить интенсивность работы подвижного состава на данном направлении. Среднее время в пути следования на маршруте составляет восемь суток.