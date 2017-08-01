"Ростерминалуголь" с начала года отгрузил на экспорт 13,6 млн тонн угля

УСТЬ-ЛУГА, 1 августа./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" отгрузило на экспорт более 13,57 млн тонн угля в январе- июле 2017 года, что на 42% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Выгрузка вагонов за семь месяцев составила 193,24 тыс. единиц подвижного состава (из них 47% - инновационные), против 135,8 тыс. за аналогичный период 2016 года.

В июле 2017 года стивидором погружено на суда более 2,2 млн тонн угля против 1,67 млн тонн за годом ранее (рост на 35%).

"За месяц на терминале было выгружено более 2,25 млн тонн угля или 31 445 единиц подвижного состава, при среднесуточной выгрузке 1014 вагонов, и максимальном показателе - 1207 вагонов за сутки", - говорится в сообщении.

На долю инновационных пришлось 14,47 тыс. единиц, это 46% от общего количества принятых вагонов.

За месяц у причалов компании было обработано 31 судно. Средняя судовая партия при этом составила 72,15 тыс. тонн, а максимальная производительность при погрузке на суда за смену (12 часов) - 54,41 тыс. тонн.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания". По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России. В 2017 году компания планирует увеличить перевалку на 16%, до 21 млн тонн.