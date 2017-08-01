Таганрогский морской торговый порт в I полугодии увеличил грузооборот на 63%

ТАГАНРОГ, 1 августа. /ТАСС/. Грузооборот АО "Таганрогский морской торговый порт" (ТМТП, входит в UCL Holding) составил по итогам первого полугодия 2017 года 706,5 тыс. тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения, опубликованного на сайте компании.

Положительная динамика обусловлена повышением спроса на рынках основной номенклатуры грузов порта и возобновлением перевозок импортных товаров, произведенных в Турции, отмечают в компании.

Объем обработки генеральных грузов вырос в 5 раз, до 151 тыс. тонн, насыпных и навалочных грузов - на 63%, до 484 тыс. тонн. Отрицательную динамику продемонстрировали наливные грузы, показатель снизился на 25%, до 69 тыс. тонн.

Перевалка черных металлов и трубной продукции увеличилась в 3,5 раз, до 90 тыс. тонн, объем обработки грузов в биг-бэгах и ящиках составил 60 тыс. тонн (рост в 11 раз). Обработка патоки и мелассы составила 1 тыс. тонн, в прошлом году такой груз отсутствовал.

Перевалка угля увеличилась в отчетном периоде на 47%, до 379 тыс. тонн, объем перегруженной руды вырос на 76%, до 29 тыс. тонн соответственно. Объем обработки зерновых грузов увеличился в 3 раза, до 72 тыс. тонн. Перевалка нефтяного кокса составила 4,5 тыс. тонн, в 2016 году этот груз не обрабатывался.

Контейнерооборот ТМТП составил 1,2 тыс. TEU (-19%).

За шесть месяцев 2017 года ТМТП осуществлена перевалка 577 тыс. тонн экспортных грузов и 52 тыс. тонн импортных грузов. Объем каботажной перевалки составил 77,5 тыс. тонн, говорится в сообщении. Соотношение экспортных и импортных грузов в структуре грузооборота компании составило 82% и 7%, доля каботажных грузов - 11%. Всего за первое полугодие 2017 года на причалах ТМТП обработано 8 246 железнодорожных вагонов и 175 судов.

АО "Таганрогский морской торговый порт" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - основной оператор, работающий на территории Таганрогского порта. Грузооборот компании в 2016 году составил 1,07 млн тонн (-27% к 2015 году).