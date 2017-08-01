БелТА: первые шесть белорусских трамваев "Чижик" поставят в Петербург к ноябрю

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Белорусско-швейцарское предприятие "Штадлер Минск" до ноября текущего года поставит в Петербург первые шесть из 23 трамваев, изготовленных для этого города. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА со ссылкой на директора предприятия Филиппа Бруннера.

"Первая партия из шести трамваев "Метелица" модели В85600М брендирована клиентом как "Чижик" и предназначена для "Транспортной концесcионной компании" (ТКК) Санкт- Петербурга", - сообщил Бруннер журналистам во вторник на презентации первой партии трамваев, его слова передает БелТА.

По словам Бруннера, контракт предусматривает поставку 23 трамваев, которые привезут в Петербург в три этапа: "первые шесть составов - до 1 ноября, еще три - до конца 2017 года, затем 14 - в 2018 году".

Особенности трамвая

В трамвае "Чижик" 66 сидячих мест, в общей сложности он сможет одновременно перевозить до 376 пассажиров. Состав двусторонний - с двумя кабинами управления и симметрично расположенными дверями по обоим бортам, благодаря чему трамвай-челнок может эксплуатироваться на линиях без разворотных колец. Салоны оснащены современными системами кондиционирования и обогрева, в трамваях установлены информационные табло и аудиоинформаторы, сообщающие о маршруте движения. Для пользователей интернета в салонах будет бесплатный Wi-Fi.

Первый трамвай из этой партии прошел приемочные испытания в Минске. Ранее называлась ориентировочная стоимость "Метелицы" - от 1 млн до 1,7 млн долларов в зависимости от комплектации и партии заказа.

В Петербурге построят новую трамвайную ветку

По словам заместителя главного инженера ТКК Николая Петрова, компания является концессионером по заключенному соглашению с администрацией Санкт-Петербурга о строительстве и реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе.

"Проект станет важным для Санкт-Петербурга, потому что вместо сокращения трамвайного движения и удаления трамвайных путей мы начинаем строительство современных путей. В рамках проекта будут построены новая трамвайная ветка и новое трамвайное депо", - отметил Петров.

Он добавил, что трамваи "Чижик" планируется окрасить в салатовый цвет, соответствующий цветовой гамме логотипа.

Белорусско-швейцарское ЗАО "Штадлер Минск", расположенное недалеко от Минска, начало свою работу в 2014 году. Специализируется на выпуске электропоездов. Максимальная мощность завода - 120 вагонов в год.