В Казахстане намерены создать грузовую авиакомпанию

АСТАНА, 2 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены создать грузовую авиакомпанию до конца 2017 года, сообщил первый заместитель министра по инвестициям и развитию республики Алик Айдарбаев на пресс-конференции в среду.

"В любой стране кроме пассажирских перевозок работает множество компаний, которые занимаются грузовыми перевозками. До сегодняшнего дня в Казахстане такой компании не было. Принято решение, что "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") вместе с компанией "Эйр Астана" будут создавать такую компанию", - сказал Айдарбаев.

По его словам, сейчас "Казахстан темир жолы" ищет партнера, вместе с которым будет работать в этом направлении. "В наших планах до конца года создать эту компанию и привлечь или приобрести хотя бы два воздушных судна, чтобы начать работу. В будущем по стратегии развития этой компании предполагается, что она займет достойное место на рынке грузовых перевозок", - уточнил замминистра.