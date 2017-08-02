Ъ: "Новатэк" планирует построить на Камчатке СПГ-хаб мощностью до 20 млн т в год

Притяжение Архангело: в северной деревне реставрируют приплывшую по реке часовнюВ стране 2 августа, 11:40
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 годаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:39
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтраПолитика 2 августа, 11:34
Ъ: участники рынка не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифных системы РЖДТранспорт 2 августа, 11:33
ПБК ЦСКА подарит чемпионкам мира среди девушек абонементы на все домашние матчи сезонаСпорт 2 августа, 11:28
СМИ: Неймар попрощался с одноклубниками по "Барселоне" и сообщил, что переходит в ПСЖСпорт 2 августа, 11:19
"Порт Высоцкий" в январе-июле увеличил перевалку угля на 18%, до 4 млн тоннТранспорт 2 августа, 11:10
"Ведомости": "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:03
Опорный пункт по изучению соболя создадут в Красноярском краеОбщество 2 августа, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Новатэк" планирует построить на побережье Камчатки терминал для перегрузки СПГ мощностью до 20 млн тонн в год, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление зампреда правления компании Льва Феодосьева.
Новый терминал, по данным "Ъ", позволит "Новатэку" перегрузить СПГ с ямальских проектов из танкеров ледового класса в обычные, стоимость фрахта которых ниже, а скорость в открытой воде выше.
"Организация перевалки на тихоокеанском побережье в незамерзающих акваториях может сократить количество дорогостоящих танкеров арктического класса и позволит использовать более дешевые суда", - цитирует "Ъ" Льва Феодосьева.
Кроме того, терминал может позволить "Новатэку" развивать спотовые продажи СПГ на условиях FOB (на Ямале это невозможно, так как у покупателей нет ледовых танкеров - прим. "Ъ"). "Терминал может сыграть немаловажную роль в формировании конкурентоспособной цены на российский СПГ и обеспечить гибкость поставок в АТР", - добавил топ-менеджер компании.
В настоящее время "Новатэк" с "Атомфлотом" "Росатома", ГТ "Морстрой" и "рядом международных инжиниринговых компаний из Японии, Кореи, Франции" проводят осмотр площадок на восточном побережье Камчатки. Однако техническая концепция еще не определена, компания рассматривает строительство как классического наземного терминала, так и плавучего. Инвестиции в терминал, как и сроки ввода, в "Новатэке" не называют.
По мнению экспертов, опрошенных "Ъ", экономия Новатэка от терминала на Камчатке зависит от рынка - она будет минимальной для Японии и существенной для Южного Китая или ЮВА.
"Стоимость газовоза класса Arc7 примерно вдвое выше, чем конвенционного, около $400 млн против $200 млн, у ледокольных танкеров выше и топливные расходы,- замечает один из собеседников "Ъ". - Традиционный газовоз можно фрахтовать и на спотовом рынке, где цены сейчас в два раза ниже, чем по долгосрочным контрактам". По его мнению, оценочно можно говорить об экономии на транспортировке в $1 за MBTU (миллион британских тепловых единиц - ТАСС), но нужно вычесть затраты на перевалку. Другой собеседник отмечает, что экономия компании будет зависеть от затрат на строительство терминала.