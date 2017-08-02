"Порт Высоцкий" в январе-июле увеличил перевалку угля на 18%, до 4 млн тонн

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ВЫСОЦК, 2 августа. /ТАСС/. Стивидорная компания "Порт Высоцкий" (порт Высоцк, Ленинградская область) в январе-июле 2017 года перевалила 4,08 млн тонн энергетического угля, что на 17,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
В июле 2017 года через Высоцкий угольный терминал отгружено 566 тыс. тонн угля.
ООО "Порт Высоцкий" образовано в 2004 году. Компания оказывает услуги в морском порту Высоцк (Ленинградская область). Специализируется на перевалке российского энергетического угля. Грузооборот компании в 2016 году составил 6,14 млн тонн (+8,2% к 2015 году).