Ъ: участники рынка не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифных системы РЖД

Притяжение Архангело: в северной деревне реставрируют приплывшую по реке часовнюВ стране 2 августа, 11:40
Курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2016 годаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:39
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтраПолитика 2 августа, 11:34
Ъ: участники рынка не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифных системы РЖДТранспорт 2 августа, 11:33
ПБК ЦСКА подарит чемпионкам мира среди девушек абонементы на все домашние матчи сезонаСпорт 2 августа, 11:28
СМИ: Неймар попрощался с одноклубниками по "Барселоне" и сообщил, что переходит в ПСЖСпорт 2 августа, 11:19
"Порт Высоцкий" в январе-июле увеличил перевалку угля на 18%, до 4 млн тоннТранспорт 2 августа, 11:10
"Ведомости": "Аэрофлот", S7 и UTair пока не собираются отменять бесплатный провоз багажаЭкономика и бизнес 2 августа, 11:03
Опорный пункт по изучению соболя создадут в Красноярском краеОбщество 2 августа, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Грузоотправители и операторы не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифной системы РЖД, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания комитета по стратегии Совета потребителей ОАО "РЖД".
В частности, по данным "Ъ", участники заседания солидарно выступили против идеи ФАС о возможности вводить регулирование цен операторов, "входящих в одну группу лиц с организациями, оказывающими услуги перевозки грузов". Речь идет прежде всего об РЖД и ФГК.
Против тарифа для ФГК выступил и Совет операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), по мнению которого предлагаемые решения ставят дочерние компании РЖД в неравные условия. Того же мнения придерживаются Минэкономики и Минтранс. Однако, как отмечает "Ъ", на заседании комитета по стратегии было высказано и альтернативное мнение - о выгодности для грузоотправителей госрегулирования ФГК, хотя комитет в целом рекомендовал удалить этот пункт из поправок.
Сильнее всего мнения разделились по вопросу предоставления целевой надбавки к тарифу РЖД на капитальный ремонт или закупку локомотивов, отмечает "Ъ". По итогам заседания потребители предложили пока ограничить надбавку в размере 1% сроком на один год и не выделять ее на локомотивы.
Кроме того, потребители выступили против введения сквозных тарифов (поскольку портовые тарифы не регулируются) и уравнивания инфраструктурного тарифа РЖД и "Железных дорог Якутии" (ЖДЯ).
Резкий протест также вызвало намерение ФАС установить отдельный тариф на услугу по организации движения грузовых поездов по расписанию и распределению ниток графика: по мнению потребителей, это обязанность РЖД, а не отдельная услуга.
Дискуссия развернулась и по возможности введения инвестиционных тарифов на отдельных участках инфраструктуры, чтобы окупить инвестиции в их развитие, пишет "Ъ". В итоге Комитет по стратегии поддержал нововведение, но только в отношении участков, примыкающих к путям необщего пользования.
В 2017 году индексация грузовых тарифов составила 4%, кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт. Макропрогноз МЭР предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 гг. на уровне 4%.