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Ъ: участники рынка не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифных системы РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 11:33 UTC+3

В 2017 году индексация грузовых тарифов составила 4%, кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Грузоотправители и операторы не поддерживают предложения ФАС об изменениях тарифной системы РЖД, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания комитета по стратегии Совета потребителей ОАО "РЖД".

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В частности, по данным "Ъ", участники заседания солидарно выступили против идеи ФАС о возможности вводить регулирование цен операторов, "входящих в одну группу лиц с организациями, оказывающими услуги перевозки грузов". Речь идет прежде всего об РЖД и ФГК.

Против тарифа для ФГК выступил и Совет операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), по мнению которого предлагаемые решения ставят дочерние компании РЖД в неравные условия. Того же мнения придерживаются Минэкономики и Минтранс. Однако, как отмечает "Ъ", на заседании комитета по стратегии было высказано и альтернативное мнение - о выгодности для грузоотправителей госрегулирования ФГК, хотя комитет в целом рекомендовал удалить этот пункт из поправок.

Сильнее всего мнения разделились по вопросу предоставления целевой надбавки к тарифу РЖД на капитальный ремонт или закупку локомотивов, отмечает "Ъ". По итогам заседания потребители предложили пока ограничить надбавку в размере 1% сроком на один год и не выделять ее на локомотивы.

Кроме того, потребители выступили против введения сквозных тарифов (поскольку портовые тарифы не регулируются) и уравнивания инфраструктурного тарифа РЖД и "Железных дорог Якутии" (ЖДЯ).

Резкий протест также вызвало намерение ФАС установить отдельный тариф на услугу по организации движения грузовых поездов по расписанию и распределению ниток графика: по мнению потребителей, это обязанность РЖД, а не отдельная услуга.

Дискуссия развернулась и по возможности введения инвестиционных тарифов на отдельных участках инфраструктуры, чтобы окупить инвестиции в их развитие, пишет "Ъ". В итоге Комитет по стратегии поддержал нововведение, но только в отношении участков, примыкающих к путям необщего пользования.

В 2017 году индексация грузовых тарифов составила 4%, кроме того, РЖД получили целевую надбавку в 2% на капитальный ремонт. Макропрогноз МЭР предусматривает базовый уровень индексации грузовых железнодорожных тарифов в 2018-2019 гг. на уровне 4%.

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