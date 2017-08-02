Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Банк "Санкт-Петербург" открыл компании "ТрансФин-М" кредитную линию объемом 600 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 12:45 UTC+3

Финансирование предоставлено сроком на 4,5 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ПАО "ТрансФин-М" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей, сообщается на сайте лизинговой компании.

Привлеченные средства "ТрансФин-М" направит на приобретение специализированного оборудования для последующей передачи в лизинг и финансирование текущей деятельности компании.

Финансирование предоставлено сроком на 4,5 года.

На сегодняшний день с лизинговой компанией "ТрансФин-М" сотрудничают порядка 25 банков, объем кредитного портфеля составляет 113 млрд рублей.

"ТрансФин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 года лизинговый портфель "Трансфин-М" составил 277 млрд рублей. В феврале этого года рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании по международной шкале на уровне "В" и повысило прогноз по рейтингам с "негативного" на "стабильный". Также "Трансфин- М" имеет действующий рейтинг "Эксперт РА" ("А+"). На сегодняшний день парк компании насчитывает более 56 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
4
Криптовалюта биткоин. Досье
5
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
6
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама