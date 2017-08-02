Банк "Санкт-Петербург" открыл компании "ТрансФин-М" кредитную линию объемом 600 млн рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ПАО "ТрансФин-М" и ПАО "Банк "Санкт-Петербург" подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей, сообщается на сайте лизинговой компании.

Привлеченные средства "ТрансФин-М" направит на приобретение специализированного оборудования для последующей передачи в лизинг и финансирование текущей деятельности компании.

Финансирование предоставлено сроком на 4,5 года.

На сегодняшний день с лизинговой компанией "ТрансФин-М" сотрудничают порядка 25 банков, объем кредитного портфеля составляет 113 млрд рублей.

"ТрансФин-М" - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние", одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов. По итогам 2016 года лизинговый портфель "Трансфин-М" составил 277 млрд рублей. В феврале этого года рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании по международной шкале на уровне "В" и повысило прогноз по рейтингам с "негативного" на "стабильный". Также "Трансфин- М" имеет действующий рейтинг "Эксперт РА" ("А+"). На сегодняшний день парк компании насчитывает более 56 тыс. грузовых вагонов и 131 пассажирский.