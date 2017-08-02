AirBaltic намерена открыть два новых направления из Риги в города России в 2018 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Авиакомпания AirBaltic планирует открыть два новых направления из Риги в города России в 2018 году из-за роста спроса на билеты и проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в среду сообщил директор представительства перевозчика в России и СНГ Андрей Ларченко.

"Мы рассматриваем открытие двух новых направлений на летний сезон 2018 года. Мы сильно растем по перевозкам в России каждый год. Например, по итогам первого полугодия этого года средний рост составил 25% или порядка 190 тыс. пассажиров", - сказал Ларченко во время презентации нового узкофюзеляжного самолета компании Bombardier CS-300 в петербургском аэропорту Пулково, куда он регулярно начнет летать в 2018 году.

Представитель AirBaltic добавил, что по итогам 2017 года пассажиропоток из Риги в города России может составить до 400 тыс. человек, тогда как в 2016 году авиакомпания перевезла 318 тыс. пассажиров.

По словам Ларченко, новые рейсы перевозчик намерен запустить в те города, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Он не назвал конкретные направления, но отметил, что сейчас самолеты AirBaltic летают в Москву, Петербург и Казань, где также планируется увеличить пассажиропоток в 2018 году за счет использования самолетов большей вместимости.

AirBaltic - национальная авиакомпания Латвии, которая выполняет рейсы в 50 и более городов мира из Риги, Таллина и Вильнюса. Компания на 80% принадлежит правительству страны, на 20% - инвесторам.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.