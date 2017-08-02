"Транснефть" не исключает возобновления вечером шторма в порту Новороссийска

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Транснефть" ожидает возобновления шторма в порту Новороссийска в среду вечером, пока отгрузка нефти на экспорт идет по графику, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Шторм, начавшийся в Новороссийске вчера вечером, сегодня в шесть утра закончился. Работы, как и в остальных портах, идут в графике. Однако к вечеру в Новороссийске опять возможен шторм", - сказал он.

Демин также сообщил, что опаздывающих танкеров нет, а прием в систему идет без ограничений.

"Сдача нефти с Ярудейского месторождения входит в график. Вчера вновь возникли перебои с подачей цистерн под налив на ж/д терминал Уяр для дальнейшей поставки на Комсомольский НПЗ. Возможно, это связано со вчерашним отключением электроэнергии на востоке страны. В целом вчерашнее отключение на графике прокачки сказалось незначительно", - добавил он.

Ранее вице-президент компании Сергей Андронов сообщал, что "Транснефть" в 2017 г. ожидает сохранения прокачки нефти по системе на уровне прошлого года в объеме 483,3 млн т. В то же время он отмечал, что компания прогнозирует снижение экспорта по системе в 2017 г. на 2,4% - до 232-233 млн т.

Как сообщал ранее первый вице-президент компании Максим Гришанин, в 2016 г. по системе "Транснефти" транспортировано 483,4 млн т нефти, в том числе на экспорт 237,8 млн т. При этом через порты на экспорт поставлено 142,9 млн т, по трубопроводам - 94,9 млн т. В частности, через порт Приморск поставлено 50,6 млн т, Новороссийск - 30,4 млн т, Козьмино - 31,8 млн т, Усть-Луга - 30,1 млн т.

В 2017 г. через порты планируется поставить 135 млн т нефти. Транспортировка нефтепродуктов ожидается на уровне 35,3 млн т.