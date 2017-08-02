Гендиректор УВЗ: ясность по продаже "УВЗ-Логистик" наступит в августе-сентябре

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КИМРЫ /Тверская область/, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ) Александр Потапов рассчитывает, что ясность по продаже "УВЗ-Логистик" (дочернее предприятие УВЗ) появится в августе-сентябре.
Ранее "Уралвагонзавод" сообщал, что "Тринфико Пропети Менеджмент", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" (аффилирован с РЖД) может купить 100% "УВЗ-Логистик". Однако в мае 2017 года ФАС не удовлетворила ходатайство "Тринфико Пропети Менеджмент" о покупке железнодорожного оператора. В июне генеральный директор АО "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) Олег Букин сообщил, что ПГК допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик".
"Продолжаем процесс, мы постоянно обсуждаем с руководством госкорпорации "Ростех", я надеюсь, что ясность по продаже "УВЗ-Логистик" должна возникнуть в августе-сентябре. Это крайний срок. Мы заинтересованы максимально быстро для себя определить дальнейшую перспективу по данному активу", - сказал Потапов.
По словам генерального директора, есть несколько желающих приобрести "УВЗ-Логистик". "Поэтому надо выбрать лучшее оптимальное решение, которое позволит создать благоприятные условия для УВЗ, так как корпорация много средств инвестировала в этот проект, и теперь нам требуется возврат", - отметил он.
"УВЗ-Логистик" - железнодорожный логистический оператор, созданный в 2010 году, вагонный парк которого - более 38 тыс. грузовых вагонов.
НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, которая занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря 2016 года подписал указ о передаче Ростеху 100% акций "Уралвагонзавода".