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Импортный контейнерооборот КТСП в I полугодии 2017 года достиг 142,7 тыс. TEU

Экономика и бизнес Транспорт
2 августа, 17:15 UTC+3

В структуре контейнерооборота терминала доля экспорта составила 55%, доля импорта - 45%

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© ЗАО "КТСП"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Импортный контейнерооборот ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП, входит в UCL Holding) в первом полугодии 2017 года составил 142,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 9,5% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщается на сайте компании.

35,7 тыс. TEU из них - груженые рефрижераторные контейнеры.

В экспорте обработано 176,3 тыс. TEU (+11,7%). При этом доля груженых экспортных контейнеров в отчетный период достигла 73,6%.

В структуре контейнерооборота терминала доля экспорта составила 55%, доля импорта - 45%.

Всего за шесть месяцев 2017 года на КТСП было обработано 271 судно, средняя величина судовой партии составила 1,2 тыс. TEU. Доля отгрузок железнодорожным транспортом сохранилась на уровне 30%, говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в январе-июне 2017 года контейнерооборот КТСП составил 319 тыс. TEU (+10,7%).

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (входит в UCL Port, стивидорный дивизион международной транспортной группы UCL Holding) - комплекс по перевалке контейнеров на территории четвертого грузового района Большого морпорта Санкт- Петербург. В 2016 году контейнерооборот компании составил 557,8 тыс. TEU.

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