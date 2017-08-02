Минтранс: возведение арок Крымского моста не повлияет на транзит судов в проливе

Легкоатлеты Меньков, Клишина, Сидорова и Муллина получили аккредитации участников ЧМСпорт 2 августа, 20:50
Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексомСпорт 2 августа, 20:44
В музее "Исаакиевский собор" опровергли сообщения СМИ о сокращениях сотрудниковОбщество 2 августа, 20:40
Пловец Морозов не согласен с главным тренером сборной в оценке причин неудачи на ЧМСпорт 2 августа, 20:22
Соболь, Хлесткина и Чен завоевали золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетикеСпорт 2 августа, 20:02
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будетПолитика 2 августа, 19:57
МИД РФ выразил протест послу Молдавии в связи с ситуацией вокруг РогозинаПолитика 2 августа, 19:51
Пенс: Трамп подтвердил свою приверженность санкциям против РоссииМеждународная панорама 2 августа, 19:45
Сборная России выиграла смешанную комбинированную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаваниюСпорт 2 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Вводимые в рамках обеспечения технологической операции по установлению арок Крымского моста ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"Вводимые в рамках обеспечения технологической операции ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе, составляя на порядок меньшие величины по сравнению с ограничениями судоходства по Керченскому проливу, вводимыми по гидрометеоусловиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна", определенные приказом Минтранса, прошедшем общественные обсуждения в июне и зарегистрированном Минюстом России 14 июля 2017 года. "В эти технологические "окна" суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь", - отмечается в сообщении.
За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов. Судовладельцы, по данным Минтранса, заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции.
"Если судно не успевает пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершают свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно проводят суда через канал", - отмечается в сообщении.
Сообщается также, что длина судоходного пролета Крымского моста составляет 227 метров, общий вес конструкций обеих арок - более 11 тыс. тонн. Подмостовой габарит шириной 185 м и высотой 35 м обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.
Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка сообщалось, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста.
В частности, Министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.
Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа 2017 года запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.