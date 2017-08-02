Минтранс: возведение арок Крымского моста не повлияет на транзит судов в проливе

ТАСС, 2 августа. Вводимые в рамках обеспечения технологической операции по установлению арок Крымского моста ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Вводимые в рамках обеспечения технологической операции ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе, составляя на порядок меньшие величины по сравнению с ограничениями судоходства по Керченскому проливу, вводимыми по гидрометеоусловиям", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные "окна", определенные приказом Минтранса, прошедшем общественные обсуждения в июне и зарегистрированном Минюстом России 14 июля 2017 года. "В эти технологические "окна" суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь", - отмечается в сообщении.

За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере - причем в течение одного временного "окна" ограничения не могут превышать 72 часов. Судовладельцы, по данным Минтранса, заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции.

"Если судно не успевает пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершают свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений "Росморпорта" оперативно проводят суда через канал", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что длина судоходного пролета Крымского моста составляет 227 метров, общий вес конструкций обеих арок - более 11 тыс. тонн. Подмостовой габарит шириной 185 м и высотой 35 м обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

О претензиях Украины

Ранее со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка сообщалось, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства Крымского моста.

В частности, Министерство юстиции Украины в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами.

Россия начала работы по строительству Крымского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа 2017 года запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.