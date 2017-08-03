"Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в Новороссийске

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Новороссийска из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Новороссийске со вчерашнего дня шторм. Все работы остановлены. Ветер 15 м/с. Один танкер стоит в ожидании улучшения погоды на рейде. Другой, загруженный вчера по графику, не удается отвести от причала из-за сильного бокового ветра. Штормовой прогноз - до понедельника. В субботу возможно "окно". В этом случае погрузка будет идти по фактической погоде", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая.

"Прием в систему и поставка на НПЗ идет по плану", - отметил он.