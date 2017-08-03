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Ъ: Астана отменила запрет на въезд российских инновационных вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 11:23 UTC+3

Запрет на курсирование вагонов с повышенной осевой нагрузкой по территории Казахстана продлился почти три месяца

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© Владимир Смирнов/ТАСС

АСТАНА, 3 августа. /ТАСС/. Казахская сторона с 2 августа отменила запрет на подачу в Казахстан российских инновационных железнодорожных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонн на ось, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на телеграмму начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры ОАО "РЖД" Михаила Сапетова.

Запрет на курсирование инновагонов (с повышенной осевой нагрузкой) по территории Казахстана продлился почти три месяца.

С чем связана отмена запрета, в "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана) "Ъ" не пояснили.

"Официальное объяснение запрета носило формальный характер. Как введение, так и отмена запрета вряд ли напрямую связана с состоянием железных дорог. Но это может быть связано с планами крупных компаний, работающих в Казахстане, по закупкам вагонов. В таком случае запрет отсек от участия в тендере часть производителей, а как только необходимость в этом отпала, запрет сняли", - замечает крупный казахстанский предприниматель, связанный с отраслью, подчеркивая, что это лишь одна из возможных версий.

Собеседник "Ъ" на рынке Казахстана говорит, что в стране "есть некоторый дефицит вагонов". Другой источник "Ъ" уточняет, что этот дефицит составляет 6 тыс. вагонов, и добавляет, что казахстанские компании уже обращались к российским коллегам с целью привлечения парка.

В апреле КТЖ направили РЖД телеграмму о неготовности своей инфраструктуры к курсированию инновационных железнодорожных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонн на ось. РЖД с 4 мая запретили подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну. В самом Казахстане есть закупленные в Китае 5,4 тыс. инновационных вагонов, также превышающие принятый в стране норматив - 21 тонну на ось. Однако, как объясняли "Ъ" чиновники из Казахстана, эти вагоны легче российских (22,5 тонны на ось против 25 тонн), пропуск на сеть первых допускается, а российские вагоны инфраструктура уже не выдерживает. Источники "Ъ" в отрасли и аналитики связывали этот запрет с отказом РЖД пускать китайские инновагоны на свою сеть, что казахская сторона отрицала.

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