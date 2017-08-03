Погрузка на Дальневосточной желдороге за 7 месяцев составила 27,7 млн т

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года составила 27,7 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
За отчетный период на дороге погружено:
- каменного угля - 10,8 млн тонн (-9,3% к январю-июлю 2016 года);
- нефтепродуктов - 5,85 млн тонн (+7%);
- лесных грузов - 3 млн тонн (+7,2%).
- цемента - 767 тыс. тонн (+16,3%);
- черных металлов - 148 тыс. тонн (-54,7%);
- лома черных металлов - 126 тыс. тонн (-4,6%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 118 млрд тарифных тонно-км, что на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 6% и составил 154 млрд тонно-км
В июле 2017 года погрузка на ДВЖД составила 4,2 млн тонн (+4,7%). Грузооборот за прошлый месяц увеличился в годовом сопоставлении на 6,2% и составил 16,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 6,1%, до 21,8 млрд тонно-км.