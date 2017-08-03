Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Погрузка на Дальневосточной желдороге за 7 месяцев составила 27,7 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 12:05 UTC+3

В июле 2017 года погрузка на магистрали выросла на 4,7%, до 4,2 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Погрузка на сети Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2017 года составила 27,7 млн тонн, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

За отчетный период на дороге погружено:

- каменного угля - 10,8 млн тонн (-9,3% к январю-июлю 2016 года);

- нефтепродуктов - 5,85 млн тонн (+7%);

- лесных грузов - 3 млн тонн (+7,2%).

- цемента - 767 тыс. тонн (+16,3%);

- черных металлов - 148 тыс. тонн (-54,7%);

- лома черных металлов - 126 тыс. тонн (-4,6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 118 млрд тарифных тонно-км, что на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии увеличился на 6% и составил 154 млрд тонно-км

В июле 2017 года погрузка на ДВЖД составила 4,2 млн тонн (+4,7%). Грузооборот за прошлый месяц увеличился в годовом сопоставлении на 6,2% и составил 16,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 6,1%, до 21,8 млрд тонно-км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Электробус китайского производства начал курсировать на маршрутах Москвы
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера
3
Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
7
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухоли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама