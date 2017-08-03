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Аэропорт Бегишево в I полугодии увеличил пассажиропоток на 64%

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 13:31 UTC+3

Рост пассажиропотока обусловлен возобновлением чартерных рейсов в Турцию, а также открытием дополнительных рейсов в Москву

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КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Аэропорт Бегишево в январе-июне 2017 года вошел в топ-40 аэропортов России по объему перевозок, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток аэропорта Бегишево в первом полугодии вырос на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 265,38 тыс. человек.

В рейтинге аэропорту удалось подняться на шесть позиций и занять 38-е место среди 259 аэропортов России, обойдя аэропорты Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Владикавказа, Сыктывкара, Норильска.

Рост пассажиропотока в текущем году обусловлен возобновлением чартерных рейсов в Турцию (Nordwind, Azur Air), а также открытием дополнительных рейсов в Москву - перелетами в столицу воспользовались 231,41 тыс. пассажиров, что на 67% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Кроме того, увеличился пассажиропоток на курорты России: Симферополь (+108%), Сочи (+30%), и Анапу (+7%). В текущем году на этих направлениях появились новые перевозчики - Nordwind, Red Wings, "Саратовские авиалинии", отмечается в сообщении.

В июле международный аэропорт "Бегишево" обслужил 60,55 тыс. пассажиров - это почти на 90% больше, чем в июле прошлого года.

Международный аэропорт Бегишево, построенный в 1971 году, расположен в Тукаевском районе Татарстана, обслуживает города Нижнекамск, Набережные Челны и Елабуга. В 35 км от аэропорта расположена крупнейшая особая экономическая зона России "Алабуга". Аэропорт позволяет принимать разные типы воздушных судов, в том числе авиалайнеры Boeing-737 и Airbus A320.

Собственником аэропорта является автозавод "Камаз". По итогам 2016 года пассажиропоток Бегишево составил 380,99 тыс. человек (+4% к 2015 году).

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