Пассажиропоток аэропорта Волгограда за 7 месяцев вырос на 26%

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Волгограда по итогам 7 месяцев этого года вырос на 26% к аналогичному периоду прошлого года и составил 560 тыс. человек, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиаузла.

"На внутренних воздушных линиях было обслужено 511 тыс. 373 человека, рост составил 20%. Международными перевозками воспользовались 48 тыс. 365 пассажиров, что на 205% больше прошлогодних первых семи месяцев. В итоге общий пассажиропоток вырос на 26% и составил 560 тыс. человек", - сказал ТАСС пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин.

Он уточнил, что "основными драйверами роста пассажиропотока является открытие новых регулярных международных рейсов в Салоники и Ираклион (Греция) авиакомпанией Ellinair, открытие доступных перелетов в Стамбул турецким лоукостером Pegasus".

"Также увеличилась частота полетов в Москву, возобновились полеты в Санкт-Петербург, все это вместе и дало такой ощутимый прирост пассажиропотока", - уточнил Зимин.

По его словам, за июль этого года аэропорт Волгограда обслужил 104 тыс. 389 пассажиров, это на 35% выше, чем за июль прошлого года, что "является абсолютным максимумом в современной истории аэропорта".

В среднем годовой пассажиропоток в международном аэропорту Волгограда составляет за последние годы от 800 до 900 тыс. человек. Ожидается, что по итогам текущего года пассажиропоток аэропорта может достичь 1 млн человек.