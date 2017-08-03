РЖД в 2017 году удвоят инвестиции в инфраструктуру в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в текущем году планирует направить на развитие ж/д инфраструктуры на территории Астраханской области 2,53 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в Приволжской железной дороге (филиал ОАО "РЖД") в четверг.

Средства будут направлены в том числе на реализацию инвестпроекта "Комплексная реконструкция с электрификацией участка Трубная -Верхний Баскунчак - Аксарайская", который имеет статус особо важного. Этот железнодорожный участок входит в международный транспортный коридор "Север - Юг" и связывает многие центральные и северо-западные регионы с югом страны, а также портами Каспийского моря, Казахстаном и республиками Кавказа.

Как отметили в пресс-службе губернатора, начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев сообщил в четверг на встрече с главой Астраханской области Александром Жилкиным, что за первое полугодие уже освоено 378, 9 млн рублей.

Кроме того, по его данным, за шесть месяцев объем грузоперевозок на астраханском участке достиг 3, 7 млн тонн. Также в ходе встречи обсуждалось развитие контейнерных перевозок и возможность создания индустриального технопарка. По информации пресс-службы, в 2016 году объем грузов на астраханском участке Приволжской железной дороги составил 7,8 млн тонн.