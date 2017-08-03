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Допрейс в Санкт-Петербург из аэропорта Ростова-на-Дону появится в сентябре

Экономика и бизнес Транспорт
3 августа, 17:13 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, августа. /ТАСС

Авиакомпания "Ямал" планирует выполнять рейсы между административными центрами Северо-Западного и Южного федеральных округов на ежедневной основе

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Дополнительный авиарейс в Санкт-Петербург из аэропорта Ростова-на-Дону будет введен с 26 сентября 2017 года, сообщили в четверг в департаменте стратегических коммуникаций аэропорта Ростова- на-Дону.

"Авиакомпания "Ямал" планирует выполнять рейсы между административными центрами Северо-Западного и Южного федеральных округов на ежедневной основе. Вылет из Ростова- на-Дону в 12:40, прилет в Санкт-Петербург - 15:05. Вылет из Пулково в 09:00, прибытие в Ростов - 11:30. Продажи авиабилетов уже открыты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас полеты в Санкт-Петербург выполняет авиакомпания "Россия", в расписании есть дневной и вечерний рейсы. С 18 сентября на линию вернется авиакомпания "Победа". Таким образом, в зимний период частота авиасообщений между Ростовом-на-Дону и Санкт- Петербургом увеличится до четырех рейсов в день.

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