Допрейс в Санкт-Петербург из аэропорта Ростова-на-Дону появится в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Дополнительный авиарейс в Санкт-Петербург из аэропорта Ростова-на-Дону будет введен с 26 сентября 2017 года, сообщили в четверг в департаменте стратегических коммуникаций аэропорта Ростова- на-Дону.

"Авиакомпания "Ямал" планирует выполнять рейсы между административными центрами Северо-Западного и Южного федеральных округов на ежедневной основе. Вылет из Ростова- на-Дону в 12:40, прилет в Санкт-Петербург - 15:05. Вылет из Пулково в 09:00, прибытие в Ростов - 11:30. Продажи авиабилетов уже открыты", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас полеты в Санкт-Петербург выполняет авиакомпания "Россия", в расписании есть дневной и вечерний рейсы. С 18 сентября на линию вернется авиакомпания "Победа". Таким образом, в зимний период частота авиасообщений между Ростовом-на-Дону и Санкт- Петербургом увеличится до четырех рейсов в день.