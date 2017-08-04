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СМИ: "Вагонмаш" получил отсрочку на выплату штрафа

Экономика и бизнес Транспорт
4 августа, 10:52 UTC+3

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области своим промежуточным решением наложил обеспечительные меры по иску "Вагонмаша"

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Материал из 1 страницы
Вагон состава "НеВа", который производит "Вагонмаш"

Вагон состава "НеВа", который производит "Вагонмаш"

© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области своим промежуточным решением наложил обеспечительные меры по иску "Вагонмаша" (совместное предприятие чешской компании Skoda Transportation и АО "Кировский завод"), который требует признать незаконным штраф в 417,6 млн рублей от Смольного за просрочку поставок вагонов для Невско-Василеостровской линии метро по контракту на 3,8 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсантъ".

В определении суда говорится, что Смольному запрещается удерживать долг ООО "Вагонмаш" из платы по госконтракту от 29 апреля 2015 года до получения окончательного судебного решения по иску производителя. Также в определении суда говорится, что комитету по транспорту запрещено в рамках госконтракта с "Вагонмашем" требовать выплаты сумм по банковской гарантии.

В комитете по транспорту Петербурга сообщили, что выработают свою позицию по поводу наложения обеспечительных мер после того, как состоится ближайшее судебное заседание, назначенное на 20 сентября 2017 года.

В соответствии с контрактом со Смольным "Вагонмаш" должен был поставить восемь шестивагонных составов с асинхронным тяговым приводом (вагоны типа "НеВа"). Производитель больше чем на семь месяцев задержал поставку первого состава, на четыре месяца - второго и почти на два месяца - третьего. Из-за срыва поставок комитет по транспорту выставил "Вагонмашу" пени, размер которых в итоге достиг 950 млн рублей. Несмотря на то, что компания в итоге поставила все остальные составы в срок, неустойку за просрочку по первым трем составам она заплатила лишь частично.

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